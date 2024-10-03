«Пучеглазие» или же экзофтальм: что это за патология

Большие глаза вообще-то считаются красивыми, но иногда приходится наблюдать, как глазные яблоки человека буквально «выкатываются» из глазниц. О чем же это свидетельствует?

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Патология здоровья

«Пучеглазие» по-научному называется экзофтальм. И во многих случаях он является симптомом различных заболеваний.

Самое распространенное из них – патология щитовидной железы. Гипертиреоз обусловлен повышением концентрации в организме гормонов трийодотиронина и тироксина. Избыточная секреция этих гормонов может привести к отравлению ими и появлению диффузного токсического зоба, или Базедовой болезни, которая имеет аутоиммунную природу. Также ее называют болезнью Грейвса, поскольку впервые так называемая эндокринная офтальмопатия была описана в 1835 году Р. Дж. Грейвсом. Ею страдала, между прочим, Надежда Крупская, которую из-за данного отличительного признака – выпученных глаз – даже прозвали Миногой.

Вот как описывает причины заболевания Владислав Леонкин в книге «Болезни глаз: когда тускнеет зеркало души»:

«Из-за повышенного уровня гормонов щитовидной железы то небольшое количество жира, которое имеется за глазным яблоком в глазной впадине, чрезмерно разрастается. Эта увеличившаяся жировая ткань выталкивает глазное яблоко вперед».

Кроме того, пучеглазие может являться признаком и других болезней – глаукомы, различных доброкачественных и злокачественных опухолей, тромбозов сосудов мозга, трихиниллеза, воспаления пазух носа, может быть следствием черепно-мозговой травмы.

Для патологии характерны такие симптомы, как белый просвет между верхними веками и радужной оболочкой, потемнение верхнего века. Встречается также одностороннее пучеглазие, когда из глазницы выпирает только один глаз, а со вторым все в порядке.

Бывает ложное пучеглазие, когда глаза выглядят выпяченными, но в то же время глазные яблоки находятся в границах нормы: выступают из орбит не более чем на 15–18 миллиметров. При аномалии выпячивание превышает этот показатель на 2-8 миллиметров. Глаза навыкате часто можно наблюдать у людей, которые длительное время недоедали или голодали.

«К сожалению, обычно причиной является кахексия лица вследствие голодания, но это нельзя считать истинным экзофтальмом, так как на деле это только относительное расширение глаз по сравнению с окружающими тканями», - комментирует В. Леонкин.

При подозрении на патологию следует немедленно обратиться к врачу, особенно если раньше ничего подобного у человека не наблюдалось. Лечение назначается в зависимости от конкретной причины заболевания.

Физиологическая особенность

Иногда «глаза навыкате» не указывают ни на какие патологические процессы в организме, они могут являться физиологической и даже генетической особенностью. Например, такие глаза передаются от родителей к детям. Впрочем, говорят специалисты, болезни, связанные с пучеглазием, также могут передаваться наследственным путем, поэтому все же не мешает периодически проходить обследования: такие люди находятся в группе риска.

Антропологический тип и национальность

Что касается глаз навыкате как национальной черты, то считается, что чаще всего такие глаза встречаются у представителей еврейской национальности. Но не менее, как сообщает Н.А. Усольцева в работе «Антропологические различия фигуры человека: половые, лицевые. Условия создания рас», их часто можно встретить у народностей Средиземноморья (например, испанцев, итальянцев, румын, греков, египтян), у народностей иранской группы (персов армян), а также полинезийцев, проживающих на островах Океании.

Черты личности

Специалисты по физиогномике полагают, что людям с «выкаченными» глазами присущи определенные черты характера и темперамента. Так, Теодор Шварц в книге «Читаем лица. Физиогномика» пишет о том, что у таких людей открытый характер, они амбициозны, решительны, азартны, склонны рисковать.

«К сожалению, люди с подобными глазами порой не заглядывают в свой внутренний мир, не пытаются развиваться в духовном плане, что часто приводит к нелепому безрассудству», - отмечает Шварц.

Тем не менее, в итоге обладатели глаз навыкате чаще всего способны принять верное решение. По словам исследователя, они довольно сексуальны и сексапильны, и неудивительно, что у людей с такими глазами много поклонников.