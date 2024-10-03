Врач призвала ограничить свободную продажу противовирусных

Самостоятельное назначение противовирусных препаратов должно быть ограничено аналогично с антибактериальными средствами, заявила НСН Елена Малинникова.

На сегодняшний день резистентность есть не только у бактерий, но и у вирусов, что является проблемой мирового масштаба, сказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

«Резистентность бактерий - проблема мирового масштаба, это действительно так. Это даже не какой-то оборот речи. Мы сейчас столкнулись с тем, что резистентность есть и у вирусов. Не так много существует противовирусных препаратов, их очень сложно создавать, потому что вирус живет внутри клетки. Бороться с этим вирусом всегда очень сложно: либо убить клетку, либо каким-то образом повлиять на репликацию вируса. Здесь возникает очень сложный вопрос о том, что мы делаем, назначая сами себе без повода и с поводом препараты прямого противовирусного действия. Необходимо сделать так, чтобы назначение прямых противовирусных препаратов было так же ограничено, как назначение антибактериальных средств. Сегодня самолечение приводит к тому, что мы оказываемся обезоружены: врач уже ничего не может сделать, кроме того, как просто помочь пережить эту инфекцию», - сказала собеседница НСН.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал «Радиоточке НСН», что вирусы способны ослабить иммунную систему человека, делая ее более уязвимой к инфекциям. При этом бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к антибиотикам, что осложняет лечение пациентов.