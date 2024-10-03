Кровавые слезы: назван пугающий симптом лихорадки Марбург

Характерным симптомом геморрагической лихорадки Марбург является кровоточивость кожи и слизистой, в том числе вытекание крови из глаз. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, пишут «Известия».

«Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее», – отметил ученый.

По его словам, заразиться лихорадкой Марбург можно контактным путем – от кожи больного человека или слизистой, через кровь, слюни или ткань, на которой остались выделения. Марбург не относится к числу инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, а значит, простое соблюдение правил гигиены поможет остановить распространение лихорадки.

«Геморрагическая лихорадка Марбург – это родственник Эболы. Марбург живет в летучих мышах, в частности, которые едят фрукты», – добавил ученый.

Ранее в ВОЗ предупредили, что миру может грозить новая эпидемия, так как от этой болезни нет лекарства и вакцины. Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что речь идет не более чем о возможном прогнозе, пишет «Парламентская газета».

«ВОЗ определил список, куда входит порядка 30 потенциально опасных вирусов, способных вызвать мировую пандемию. Но это не означает, что пандемия обязательно случится, или что ее вызовет тот или иной конкретный вирус, потому что и наука, и природа не стоят на месте», – заявил ученый.

По словам Геннадия Онищенко, прогнозы ВОЗ – это прежде всего сигналы правительствам и ученым сообществам о том, какие изменения в национальные медицинские стратегии стоит внести, чему обучать медиков, в каком направлении развивать эпидемиологию и вирусологию.