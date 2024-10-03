Терапевт объяснил внушаемостью недомогание при магнитных бурях

Плохо могут почувствовать себя излишне впечатлительные люди.

Взаимосвязь между природными явлениями и скачками давления не установлена.

Чаще жалующиеся на здоровье подвержены «психическому моделированию». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Я пытаюсь представить себе механизмы, через которые эта магнитная буря может повлиять. Мы так нормально защищены магнитным полем Земли, что всплески, красивые северные сияния в Подмосковье — всё это влияет, но, чтобы конкретно отразилось на частоте пульса, величине артериального давления, таких достоверных данных я не встречал. Пусть кто-то опубликует, что вспышка на Солнце [вызовет — прим. ГМ] через день у определённого контингента артериальное давление на 20-70 миллиметров выше. Я таких данных не встречал, пусть мне кто-то пришлёт. В реальности может быть психомоделирование. Активная пресса начинает публикации: «У метеозависимых людей будет такая чушь, они будут все такие варёные, начнут путать цифры, дважды два станет пять». Есть контингент людей, которые подвержены этому влиянию».

Ранее в РАН сообщили о второй по мощности вспышке на Солнце за последние семь лет.