Иммунолог оценил риски завоза Марбургской лихорадки в Россию

Риски завоза Марбургской лихорадки в Россию есть, она может распространиться в стране из-за туристов. Об этом «Москве 24» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

© Газета.Ru

По его словам, это инфекционное заболевание характеризуется варьирующимся инкубационным периодом, который может составлять от двух дней до трех недель. В связи с этим инфекция может активно распространяться. Эксперт уточнил, что пока эта болезнь распространена в основном в Центральной Африке и отдельных странах южной части Африканского континента. Ее переносит особый вид летучих мышей.

«Также заражаются свиньи, еще ряд животных, приматы, естественно, нечеловекоподобные приматы, и, собственно говоря, человек», — добавил Крючков.

Болезнь передается при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь. К основным симптомам заболевания эксперт отнес лихорадку, боль в горле, сыпь, диарею со спазмами в животе, тошноту и рвоту.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле ведомства, которое обладает тест-системой на вирус. Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков, отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге перекрыли вокзал из-за паники вокруг опасного вируса из Руанды.