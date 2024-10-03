Злоупотребление антибиотиками приводит к устойчивости бактерий

Прием антибиотиков без назначения врача стало для многих россиян привычным делом. По словам ученого, завкафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института Дмитрия Компанцева, это грозит опасными последствиями.

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Известно, что бактерии, против которых должны работать антибиотики, могут выработать устойчивость к этой группе препаратов. Бесконтрольный прием антибактериальных средств повышает эту вероятность, рассказал ученый в беседе с «КП».

«Если человек часто принимает те или иные антибиотики, бактерии приспосабливаются к ним. То есть вы фактически тренируете свою условно-патогенную микрофлору, чтобы она стала нечувствительной к данному препарату», — пояснил специалист.

Есть еще одно опасное последствие приема антибиотиков. Компанцев напомнил, что любое лекарство – это токсичное химическое соединение, которое может навредить внутренним органам и системам организма. Поэтому у антибиотиков множество побочных эффектов.

Ученый рассказал, что сейчас научным сообществом рассматривается гипотеза, согласно которой антибиотики – причина возникновения рака. Особенно, когда речь идет о молодых людях до 50 лет.

Дело в том, что антибиотики нарушают микробиом кишечника, что приводит к частым простудам, снижению иммунитета в целом и снижению его сопротивляемости раковым клеткам. Поэтому велика вероятность того, что иммунитет не сможет подавить рак в зародыше, и он превратится в полноценную опухоль.

Ранее ВОЗ сообщила, что при ковид врачи часто назначают ненужные антибиотики, а ученые предупредили об угрозе распространения супербактерий.