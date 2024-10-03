Врач рассказала о профилактике развития возрастных нарушений

Одна из самых важных задач активного долголетия — профилактика развития возрастных когнитивных нарушений. Чем раньше принимаются меры при снижении памяти, тем лучше результат. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказала врач-невролог кабинета когнитивных нарушений Нижегородского областного геронтологического центра, доцент кафедры нервных болезней Приволжского медицинского университета Елена Гузанова. По словам Елены Гузановой, причиной нарушения памяти в пожилом возрасте могут быть самые разные заболевания – от инфекций до гипертонии, поэтому человеку в первую очередь следует обратиться в свою поликлинику по месту жительства. Там проведут диагностику сердечно-сосудистой деятельности, возьмут анализы крови. Если после назначенного в поликлинике лечения нарушения сохранятся, врач даёт направление в кабинет когнитивных нарушений Нижегородского областного геронтологического центра.

«Наша основная задача — как можно быстрее выявлять когнитивное нарушение и использовать определённые методики, чтобы не дать им прогрессировать, — говорит врач. — Мы проводим нейропсихическую диагностику, специальные тесты, при необходимости назначаем дополнительные обследования. Если мы ставим диагноз нейродегенеративного заболевания, то кроме лекарственной терапии назначается лечебная физкультура, когнитивные упражнения, музыкотерапия. Через полгода назначаем повторный прием и смотрим, нет ли ухудшения состояния, при необходимости корректируем лечение».

Как отмечает специалист, три кита здоровья пожилого человека — социальная адаптация, регулярные физические и умственные нагрузки.

«Нередко, выходя на пенсию, человек резко сужает круг общения, а социальная изоляция способствует прогрессированию любых заболеваний, а нейроденеративных особенно, — подчеркивает Елена Гузанова. — Социальной реабилитацией занимаются в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Там работают психологи, инструкторы ЛФК, проводятся различные занятия, игра в шахматы. Даже если диагностирована болезнь Альцгеймера, можно затормозить её прогрессирование, если человек продолжает общаться и развиваться. Для активного долголетия пожилой человек должен иметь возможность общаться в кругу людей, где ему рады».

Для тех пожилых людей, которые по возрасту и состоянию здоровья уже не могут посещать комплексный центр, особенно важно регулярно общаться с родными. В идеале, если пожилой человек живёт в кругу семьи, среди детей и внуков, вовлечен в совместную деятельность – например, лепит вместе с детьми пельмени. Общение помогает дольше сохранять функции лобных долей головного мозга, которые необходимы, чтобы программировать психическую деятельность.

Для когнитивного здоровья полезна и физическая активность. У физически активных пожилых людей лучше память и умственная работоспособность, координация, меньший риск падений, большая самостоятельность и более низкие показатели смертности. Людям старшего возраста полезно плавание в бассейне, ходьба со скандинавскими палками не менее 500 метров по неровной поверхности, если нет противопоказаний по состоянию сердечно-сосудистой системы, пальчиковая гимнастика, развитие мелкой моторики. Заниматься физической активностью умеренной интенсивности необходимо не менее 150 минут в неделю. Не менее 10 минут ежедневно следует выполнять аэробные упражнения. Для предотвращения падений пожилым людям необходимо выполнять упражнения на равновесие не реже трех дней в неделю. Для тренировки памяти полезны также умственные нагрузки — разгадывание кроссвордов, разучивание стихов, чтение книг.