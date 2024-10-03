Почему некоторые дети рождаются с пороком сердца и как это лечится

Врожденные пороки сердца — это аномалии, которые возникают в результате неправильного формирования сердца или сосудов во время беременности. Они могут варьироваться от незначительных до тяжелых, и их диагностика происходит, как правило, еще в роддоме или на этапе проведения ультразвукового исследования во время беременности. «Вечерняя Москва» узнала у детского эндоваскулярного хирурга, заведующего отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашота Григорьяна, какие есть основные виды врожденных пороков сердца у детей и методы их лечения.

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Какие бывают врожденные пороки сердца у детей

По его словам, врожденные пороки сердца — это аномалия развития камер сердца и сосудов, в основе которых лежат нарушения формирования при внутриутробном развитии. Достоверно причина их появления неизвестна.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на это, все пороки сердца делятся на две большие группы в зависимости от нарушения тока крови в том или ином направлении между камерами сердца.

— Если порок сердца протекает с уменьшенным кровотоком через легочную артерию или с нарушением процесса газообмена в легких, то такой тип порока называют «синим». Зачастую дети с такими врожденными пороками сердца имеют синюшную окраску кожных покровов. Другая часть врожденных пороков протекает без обеднения легочного кровотока, их называют пороками «бледного» типа, — сообщил Григорьян.

Врач объяснил, что к наиболее известным порокам «синего» типа относятся:

тетрада Фалло;

транспозиция магистральных артерий;

двойное отхождение сосудов от правого желудочка;

атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки.

К порокам «бледного» типа относятся:

дефект межжелудочковой перегородки;

дефект межпредсердной перегородки;

открытый артериальный проток.

— Кроме разделения пороков в зависимости от анатомии камер сердца есть врожденные пороки сосудов и клапанного аппарата. В этой группе разделяют коарктацию аорты, периферические стенозы легочной артерии, клапанный стеноз аорты и легочной артерии, — сказал собеседник «ВМ».

Эксперт предупредил, что отношение к тому или иному типу порока сердца не должно пугать или расслаблять бдительность родителей, потому что каждый тип заболевания при своем естественном течении, без соответствующей коррекции, способен привести к печальным последствиям.

Способы лечения врожденных пороков сердца у детей

Хирург напомнил, что исторически сложилось так, что лечение врожденных пороков сердца начали проводить посредством формирования доступа к сердцу путем разреза грудной клетки. Параллельно развитию сердечно-сосудистой хирургии развивалось такое направление, как эндоваскулярная хирургия:

— На данный момент часть тех пороков сердца, оперативное лечение которых ранее проводилось сердечно-сосудистыми хирургами, полностью или частично отошло специалистам по эндоваскулярному лечению. Эндоваскулярное лечение — это лечение без скальпеля и разреза грудной клетки. Доступ к камерам сердца или сосудам осуществляется через небольшой прокол сосуда либо в области бедра, либо в области предплечья. Посредством тончайших инструментов проводится коррекция порока сердца.

Эксперт добавил, что, к сожалению, не все врожденные пороки сердца возможно вылечить радикально и посредством только эндоваскулярных технологий.

— Лечение всех пороков можно разделить на несколько групп. Первая — это радикальное лечение, когда в ходе операции проводится устранение порока сердца раз и навсегда. Это касается таких врожденных пороков сердца, как дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок, открытый артериальный проток. К условно радикальному лечению можно отнести лечение таких пороков, как коарктация аорты, периферические стенозы легочной артерии, клапанный стеноз аорты и легочной артерии. Почему условно радикальное лечение — потому что при лечении данной патологии остается риск возврата стеноза, а следовательно, и необходимости повторного оперативного лечения, — сказал он.

Вторая группа — это паллиативное лечение, когда

эндоваскулярные методы позволяют стабилизировать состояние ребенка, чтобы в дальнейшем сердечно-сосудистый хирург смог выполнить свой этап коррекции порока, сообщил Григорян.