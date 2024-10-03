Эксперт рассказал об опасных последствиях строгих диет

Диета, даже если она направлена на снижение веса, должна быть тщательно подобрана с учетом особенностей организма, считает основатель сети клиник Biorise Камиль Вильданов.

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Часто это условие не соблюдается, что приводит к дефициту важных питательных микроэлементов. По словам эксперта, в последние годы выросло число пациентов клиники, которые жалуются на упадок сил после того, как начинают соблюдать диету и ограничивать себя в еде.

Изучение данных пациентов показало, что подобные ограничения тесно связаны с анемией. Согласно данным клиники, в прошлом году дефицит железа выявили у 12 тыс пациентов. Особенно четко прослеживается связь между веганством и дефицитом железа, сообщает «Газета.ру».

Вильданов перечислил основные симптомы дефицита железа – это усталость и апатия, упадок сил и снижение концентрации внимания.

«Многие ошибочно считают, что, исключая из рациона разные продукты, они делают выбор в пользу здоровья. Если не учитывать необходимость замещения важных элементов, таких как железо, последствия могут быть крайне негативными», — добавил эксперт.

Вильданов отметил, если по каким-то соображениям человек отказывается от пищи животного происхождения, важно компенсировать дефицит питательных веществ, получаемых из таких продуктов, специальными добавками.

Ранее сообщалось, что вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания. Гемоглобин может «падать» из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, диабета, внутренних кровотечений, гинекологических болезней. За лечением требуется обращаться к врачам.

Также эксперт сообщил нетипичные симптомы анемии.