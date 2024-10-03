Что будет, если сидеть на холодном: отвечает гинеколог

Пожалуй, каждой девочке мама говорила: «не сиди на холодном, иначе у тебя детей не будет». Но так ли это? Или данное опасение является заблуждением, передающимся из поколения в поколение? Для ответа на этот вопрос сайт «Страсти» обратился к врачу-гинекологу, специалисту эстетической медицины Мелане Маилян.

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Как пояснила гинеколог, само переохлаждение не является причиной воспалительных заболеваний. Их провоцирует агент — бактерия или вирус. Но оно может быть одним из факторов, который приводит к появлению хронических недугов. Если в организме нет бактериальной или вирусной основы, то, даже испытав стресс или сильно замерзнув, человек не заболеет, говорит Меланя Маилян.

Врач добавила, что в основе всех воспалительных заболеваний, которые возникают у женщин (цистит, воспаление придатков), лежит вирусный или бактериальный агент. Например, частой причиной циститов, пиелонефритов является кишечная палочка E. Coli — бактерия, которая распространена в нижнем отделе кишечника. Попадая во влагалище, под действием внешних факторов — переохлаждения, перегревания или сильного стресса, она вызывает воспаление мочеполовой системы человека.

«Изначально E. Coli, которая живет в кишечнике, должна попасть во влагалище или уретру. И только после этого вследствие переохлаждения или перегревания могут возникнуть заболевания мочеполовой системы, например, цистит или пиелонефрит. Также у взрослых людей в норме присутствует условно патогенная микрофлора во влагалище либо возможно появление инфекций, передающихся половым путем — все это и является первоначальной причиной воспалительных заболеваний».

Тем не менее, это не значит, что можно постоянно допускать переохлаждение организма и не заботиться о своем здоровье. Важно поддерживать общий иммунитет, а при любых подозрительных симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу. Во избежание проблем с мочеполовой системой нужно регулярно подмываться, чтобы бактерии из кишечника не попали во влагалище.