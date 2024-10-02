Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России

В Руанде подтверждены случаи заражения вирусом Марбург, вызывающим смертельно опасную геморрагическую лихорадку. Заболевшие зарегистрированы в семи из 30 округов страны, есть и летальные случаи. В Роспотребнадзоре предупреждают о возможной угрозе заражения туристов и предлагают уточнять информацию об эпидемиологической обстановке в районе, планируя поездку.

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Среди подтвержденных случаев заболевания более 70% - работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали. Все они проходят лечение в стационаре. Контактировавшие с заболевшими находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса.

Этот вирус относится к тому же семейству, что и вирус Эбола. Смертность может достигать 88%.

"С учетом более чем 27 случаев заболевания и девяти смертельных исходов, эта вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных. Всемирная организация здравоохранения оценила "риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне", - сообщает издание NPR.

В связи с осложнением эпидемической ситуации в Руанде Роспотребнадзор напоминает о том, что проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

В пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны применяют разработанные в подведомственном научном учреждении диагностические тест-системы на вирус Марбург.

Что представляет собой заболевание, вызванное вирусом Марбург

Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся геморрагическим синдромом (массированными кровотечениями), поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Заболевание тяжёлое, с высокой летальностью.

Как можно заразиться

Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши - нильские крыланы. Люди часто заражаются на плодовых плантациях, в том числе, употребляя в пищу плохо помытые плоды, загрязненные экскрементами летучих мышей. Вирус также может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Не случайно в зоне повышенного риска - медработники, которые оказывают помощь заболевшим.

Как лечится лихорадка Марбург

Специального противовирусного лечения и вакцины не существует. Лечение - симптоматическое, поддерживающее. Используются препараты, поддерживающие иммунитет.