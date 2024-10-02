Хирурги спасли трехлетнего ребенка, удалив большую опухоль

Серьезная помощь потребовалась юной пациентке из Тольятти. Ее мама обратилась в местное медучреждение с жалобами на боль в животе у трехлетнего ребенка. После диагностики их направили на госпитализацию в областную детскую больницу. Здесь у девочки обнаружили новообразование размером 24 см и массой около 2 кг. Опухоль составляла 11 % веса малышки и занимала практически всю брюшную полость. Исследования показали, что это липома - доброкачественное новообразование, которое состоит из жировых клеток.

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«Она может появляться в любом возрасте, в том числе и у детей. Новообразование со временем увеличивается в размерах и может вызвать целый ряд осложнений. В данном случае липома росла вместе с ребенком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости», - рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы имени Ивановой Евгений Новоженов.

Операция была сложной, поскольку в структуре опухоли проходили мезентериальные сосуды. Поэтому сначала специалисты провели диагностическую лапароскопию, убедились в расположении и размерах новообразования. Затем удалили опухоль по частям, не затронув сосуды.

А использование современного медицинского оборудования и комбинированной анестезии позволило девочке быстро восстановиться.

«Огромное спасибо всем врачам. Не знала что думать. Изначально были подозрения на грыжу. Но хирурги сразу же поставили верный диагноз и провели операцию», - поблагодарила медработников мама маленькой пациентки.

Выполнение сложных хирургических вмешательств стало возможным благодаря профессионализму специалистов и развитию детского здравоохранения в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Всего с начала года специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой провели уже 2 000 операций.

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