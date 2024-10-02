Вирусолог оценил угрозу распространения смертоносного вируса Марбург в РФ

России не грозит эпидемия из-за смертоносного вируса Марбург, считает профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что этот вирус очень патогенный. По словам эксперта, им можно заразиться через грязную пищу, кровь или контакт кожей с заболевшим животным, например обезьяной.

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«Вирус Марбург очень патогенный, то есть смертность от него очень высокая, но распространяется он довольно туго. Им можно заразиться через какую-то загрязненную пищу, кровь или через контакт кожей с зараженными животными, например обезьянами. Так что для нас это экзотика, и маловероятно, что вирус распространится в России. Разве что если россияне поедут в регионы Африки, где есть этот вирус, и будут вести себя там крайне неосторожно», — высказался Аграновский.

Как отметил вирусолог, Марбург называют родственником Эболы, поскольку они похожи по своим свойствам. Он добавил, что у этого заболевания примерно такой же геном, как у вируса бешенства или везикулярного стоматита. По словам Аграновского, в настоящее время не существует вакцин и методов лечения этого вируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России было зарегистрировано семь случаев заражения новым вариантом COVID-19 XEC. Сотрудники ведомства продолжают внимательно отслеживать ситуацию с этим вариантом вируса, обнаруживая и контролируя новые случаи заражения.