Доктор рассказал о связи иммунитета и онкологических заболеваний

Снижение иммунитета может повлиять на развитие рака, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В разговоре с NEWS.ru врач отметил, что к прогрессированию онкологии приводит угнетение иммунной системы.

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«Снижение иммунитета влияет обязательно [на развитие рака]. Это наша основная сторожевая собака в данном отношении, потому что ежедневно там появляется миллион клеток и уничтожает иммунную систему. Если вы ее угнетаете, то, конечно, заболевание может развиваться», — пояснил Черемушкин.

По словам врача, многое зависит от того, стабилен пациент или нет. Он рассказал, что для всех систем организма стабильность — это самое лучшее. Специалист подчеркнул, что важно выработать режим, чтобы организм работал как часы. Черемушкин заключил, что, как только возникают сбои и появляются стрессовые факторы, прогрессируют болезни, связанные с иммунной системой.

Уролог Дмитрий Войтко ранее рассказал, что ученые не знают способов предотвращения рака предстательной железы. По его словам, всем мужчинам старше 45 лет важно пройти проверку на этот вид онкологии. Он уточнил, что для этого нужно сдать анализ крови на простат-специфический антиген и биопсию.