Диетолог назвал четыре вида продуктов, запрещенных при боли в суставах

При боли в суставах следует отказаться от мяса, рыбы, соли и сладких продуктов. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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По его словам, нередко боли в суставах связаны с нарушением обмена мочевой кислоты – подагрой. Особенно часто она возникает после 50 лет, предупредил Гинзбург.

"При подагре нельзя есть мясные и рыбные бульоны, а также само мясо и рыбу, особенно в тушеном и жареном виде целым куском. Кроме того, следует отказаться от бобовых. Все эти продукты могут усугублять заболевание", – Михаил Гинзбург, врач-диетолог.

При этом можно есть крупы, кисломолочные продукты и яйца, добавил врач.

Если же диагностирован артроз и артрит, лучше отказаться от сахара и кондитерских изделий, так как они усиливают воспаление, указал Гинзбург.

"Также нежелательно есть солености: это задерживает в тканях воду, приводит к опухоли суставных поверхностей и усилению болей", – подчеркнул диетолог.

В то же время при артрозе и артрите разрешено употреблять крупы, овощи и фрукты, а также молочные продукты, среди которых творог, ряженка и кефир, добавил Гинзбург.

Ранее россиян предупредили, что регулярный намеренный хруст суставами может травмировать мягкие ткани и вызвать воспаление. В частности, при подобных манипуляциях с пальцами перенапрягаются капсула сустава и окружающие связки.