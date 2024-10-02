Специалист развеял популярный миф о раке

Развитие рака никак не связано с сезонами года, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что сезонно-вирусные инфекции при этом могут стать локатором прогрессирования онкологии.

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«Это скорее связано с накопительным эффектом, с токсической или мутагенной реакцией, то есть от сезона там ничего не зависит. Еще что может быть, так это сезонно-вирусные инфекции как локатор прогрессирования болезни», — пояснил Черемушкин.

Онколог уточнил, что при COVID-19 у пациентки, которая лечилась несколько лет от онкологии и уже не имела признаков болезни, рак вдруг начал прогрессировать. Он отметил, что на это повлияло ослабление иммунной системы.

«То есть это сезон, когда простудные заболевания увеличиваются, потому что контроль состояния пациента после нашего лечения формально возлагается на иммунную систему. Поэтому, когда она отвлекается на борьбу с инфекцией, могут быть нюансы. Тут только такие закономерности», — заключил Черемушкин.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что от рака кишечника могут защитить овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и ягоды. По ее словам, также рекомендуется есть кисломолочные продукты и пить достаточно воды.