Хирург вместо скальпеля использовал свой перочинный ножик

В Англии хирург провел операцию с помощью перочинного ножика, которым резал свой обед, потому что не смог найти стерильный скальпель, пишет Daily Mail. Инцидентом заинтересовались в полиции.

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Как пишут СМИ, хирург в британской больнице столкнулся с неожиданными трудностями, когда хотел провести операцию. Вместо того, чтобы использовать стерильные инструменты, хирург использовал свой личный перочинный ножик. Хотя эта мера позволила спасти жизнь пациента, она привела к серьезным вопросам со стороны других медицинских работников и руководства больницы.

Специалисты подчеркнули, что важно обеспечить профессиональное развитие и обучение врачей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Также некоторые коллеги хирурга выразили беспокойство по поводу возможных последствий для его карьеры.

Больница выпустила заявление, в котором подтвердила факт инцидента и заверила, что принимаются меры по улучшению качества предоставляемых услуг. Кроме того, поступком хирурга заинтересовались в полиции, но там пока не дали комментариев на этот счет.