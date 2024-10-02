«Гепатоз печени». Чем грозит чрезмерное употребление яблок

Нутрицевт Дарья Корбанкова отметила, что яблоки, груши и сливы богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они дают долгое ощущение сытости, обладают антиоксидантным эффектом и полезны для пищеварения, укрепляют иммунитет и способствуют быстрой работе мозга.

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В то же время чрезмерное увлечением дарами природы грозит негативными последствиями.

«Злоупотреблять фруктами я не советую. Они содержат сахара, в том числе фруктозу, которая не проходит процесс гликогена и сразу направляется в печень. Это может вызвать гепатоз печени, нарушить ее работу, повысить уровень инсулина в крови. При длительном злоупотреблении все это приведет к развитию сахарного диабета», - отмечает эксперт.

Также обилие фруктов в рационе способно спровоцировать проблемы с ЖКТ, а кислоты - повредить эмаль зубов, пишет karelinform.ru.

Яблоки в избытке вызывают вздутие живота, метеоризм и диарею, сливы - обладают слабительным эффектом, а чрезмерное употребление груш чревато расстройством желудка и запором.

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