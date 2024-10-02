ЭКО: сколько стоит процедура и как ее сделать бесплатно

ЭКО позволяет женщине забеременеть, когда естественным путём это сделать невозможно. Сколько стоит процедура и можно ли её пройти по полису ОМС, «Клопс» узнал у московского акушера-гинеколога, репродуктолога, кандидата медицинских наук Любови Ефремовой.

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Экстракорпоральное оплодотворение — один из самых эффективных способов в борьбе с бесплодием. Такой диагноз ставится, когда при регулярной половой жизни без использования контрацептивов беременность не наступает 12 месяцев и более.

«Если консервативные или хирургические методы лечения не помогают, тогда применяется ЭКО. Этапы зачатия и раннего развития эмбриона происходят вне организма женщины», — пояснила Ефремова.

Сколько стоит процедура ЭКО

Цена варьируется от 150 000 до 200 000 рублей. В сумму входит оплата процедур, которые назначаются в несколько этапов:

Мониторинг фолликулогенеза (роста яйцеклеток). Под контролем УЗИ женщине в течение 10-14 дней дают препараты, стимулирующие овуляцию.

«Таблетки или инъекции — всё подбирается индивидуально, их стоимость оплачивается отдельно», — добавила репродуктолог.

Забор яйцеклеток. Это небольшая гинекологическая манипуляция с помощью пункции яичников. Предусмотрено обезболивание, также включённое в стоимость. Женщине дают лёгкий наркоз или делают седацию.

Эмбриологический этап. Полученные яйцеклетки и сперматозоиды обрабатываются в эмбриологической лаборатории. Специалисты следят за развитием зародышей в течение пяти-шести дней в специальных средах и условиях, приближённых к организму матери.

Перенос эмбриона в полость матки. Финальный этап, после которого наступает период ожидания результата, – наступления долгожданной беременности.

«Дополнительные услуги, такие как обследования, лекарственное сопровождение, необходимые манипуляции, криоконсервация и хранение эмбрионов могут оплачиваться отдельно», — обратила внимание доктор.

Можно ли сделать ЭКО бесплатно

Для граждан Российской Федерации процедура может проводиться бесплатно по направлению ОМС. В этом случае все расходы, включая диагностику, лабораторные исследования, медикаменты и саму процедуру, покрываются за счёт государства.

«Для этого необходимо иметь полис ОМС и быть прикреплённым к государственному медицинскому учреждению. Решение о выдаче документа принимает специальная комиссия на основании медицинских показаний», — продолжила Ефремова.

Важно

Для получения направления на ЭКО возраст, отсутствие официального брака, работы или наличие детей значения не имеют. Важным фактором является гормональный показатель — уровень антимюллерова гормона (АМГ), который свидетельствует об овариальном резерве женщины.

«Если он ниже 1,2 нг/мл, то в направлении на лечение по ОМС вам откажут», — подчеркнула репродуктолог.

Противопоказания к процедуре

Как и любое медицинское вмешательство, ЭКО имеет свои противопоказания. К ним относятся: декомпенсированные пороки сердца, сахарный диабет, онкологические заболевания. При этих патологиях беременность опасна для жизни женщины и ребёнка.

«При ОРВИ, пневмонии или COVID-19 необходимо отложить процедуру до полного выздоровления», — подытожила Любовь Ефремова.

Доктор рассказал, на каком сроке беременности стоит отказаться от авиаперелётов.