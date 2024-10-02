Эпидемиологи рассказали, чем отличаются новые штаммы коронавируса

Коронавирус стал сезонной инфекцией, но это не означает, что он исчез. Сейчас по Нижегородской области, как и в целом по России, растёт сезонная заболеваемости ковидом. Нижегородские эпидемиологи рассказали, чем отличаются новые штаммы.

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Именно в Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии в 2022 году открыли подвид коронавируса омикрон. И сегодня, по словам профессора института Виктора Новикова, продолжают появляться новые штаммы ковида.

«В Нижегородской области в последнее время больше циркулирует вариант Pirola, но ожидается появление нового варианта, названного FLIRT и смеси его подвариантов, названной XEC, — рассказал он. — Они обнаружены за рубежом и активно распространяются по миру, в том числе ожидаются и в России. Но это уже ослабленный вирус, он не имеет такой разрушительной силы, как коронавирус в начале пандемии. Он всё в большей мере превращается в возбудителя сезонной инфекции, вызывает заболевания, напоминающие обычную простуду. При этом ослабленный вирус более контагиозен, то есть быстрее и легче распространяется среди людей».

Для людей с ослабленной иммунной системой коронавирус по-прежнему может представлять серьезную угрозу, поэтому людям старшего возраста, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями почек и печени, необходимо привиться от коронавируса или вовремя ревакцинироваться.

Все те вакцины, которые были действительны от Ковид-19, по-прежнему эффективны. А в скором времени в регион ожидается поступление вакцины в новой форме — назальной, в виде капель для носа. Это вакцина Института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник‑V.

«Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии также создает свою вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, — говорит профессор Новиков. — Это авторская разработка, основанная на применении генно-инженерных технологий и находящая на доклинической стадии испытаний».

Также в регионе полным ходом идёт вакцинация от гриппа. Планируется привить около 60 процентов населения: порядка 1,8 млн взрослых и более 370 тысяч детей. Такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru были названы факторы, снижающие иммунитет осенью.