В РФ число заражений людей гриппом птиц в 2024 году достигло 16 случаев

В РФ число заражений людей гриппом птиц в 2024 году достигло 16
Число заражения людей гриппом птиц в РФ в 2024 году достигло 16, это выше показателей прошлого года, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время доклада на церемонии открытия III Международных тренировочных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования в Нижнем Новгороде
"Если в 2022 году было 6 случаев, в 2023 году - 12, в 2024 году уже 16 случаев, и еще не закончился год", - сказала Попова.
Она обратила внимание на то, что вирусом заражаются уже и животные.
"Потому что 2024 год ознаменован ростом числа вспышек не только среди птиц, но и среди млекопитающих", - добавила руководитель Роспотребнадзора.