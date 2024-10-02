Врач развеял миф о связи приема статинов и деменции

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием статинов не приводит к развитию деменции. Выпуск передачи, в котором доктор развеял популярный миф об опасности этой популярной группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи ответила отрицательно на вопрос о том, приводит ли прием препаратов для снижения уровня холестерина к деменции. Доктор согласился с утверждением женщины.

«Действительно нет. Были такие соображения, долго проверяли, проводили даже многолетние исследования, смотрели большие группы пациентов, которые принимали статины», — сказал медик.

Более того, по словам врача, исследования показали, что статины при длительном приеме даже улучшали когнитивные способности пациентов.

Ранее Мясников предупредил об опасности колбас и сосисок. По его словам, употребление блюд из переработанного мяса увеличивает риск развития деменции.