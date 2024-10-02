Врач предупредил, как высокие интеллектуальные нагрузки вредят организму

Чрезмерная интеллектуальная нагрузка — стресс для всего организма, который влечет за собой неприятные последствия. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

© Газета.Ru

«Психическое перенапряжение может проявляться через физические симптомы: головные боли, напряжение в шее и плечах, а также хроническую усталость. Когда мозг перегружен, увеличивается выработка кортизола — гормона стресса, что приводит к повышению артериального давления и уровня сахара в крови», — рассказала специалист.

По ее словам, со временем высокие интеллектуальные нагрузки могут оказать влияние на иммунитет и привести к физическому истощению. Чтобы этого избежать, важно делать перерывы в работе и не забывать о физической активности, подчеркнула врач.

До этого Крашкина говорила, что работа в опенспейсе, сопровождаемая постоянным мерцанием мониторов и шумом, является источником напряжения и утомления. Человек, по ее словам, может стать раздражительным, менее терпимым, могут возникнуть головные боли.

Психотерапевт посоветовала делать небольшие, но регулярные перерывы, а также заняться дыхательными практиками.