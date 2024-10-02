Названы нестандартные симптомы хронической усталости

Когда усталость накапливается и перерастает в хроническую, организм начинает посылать нестандартные сигналы. О них в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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«Например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна. Утренняя скованность мышц может свидетельствовать о проблемах с суставами или воспалительных процессах», — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, на хроническую усталость могут указывать раздражительность, апатия и изменения настроения. Если такие симптомы сохраняются на протяжении длительного времени, стоит обратиться к врачу, заключила врач.

До этого Крашкина предупреждала, что чрезмерная интеллектуальная нагрузка — стресс для всего организма, который влечет за собой неприятные последствия. Со временем переработки могут оказать влияние на иммунитет и привести к физическому истощению. Чтобы этого избежать, важно делать регулярные перерывы и не забывать о физической активности, подчеркнула психотерапевт.