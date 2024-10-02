Врач объяснил, как правильно оказать помощь упавшему в обморок

При обмороке необходимо поднять ноги человека выше уровня головы, а также расстегнуть одежду, чтобы грудная клетка свободно двигалась, рассказал NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. По его словам, если кому-то стало плохо в помещении, следует открыть окно и попросить выйти всех посторонних, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Поднимите ноги пострадавшего выше уровня головы. Обеспечьте приток свежего воздуха: откройте окно, выведите из помещения всех лишних, расстегните ему одежду, уберите галстук, чтобы грудная клетка свободно двигалась. Можно сбрызнуть или потереть виски холодной водой. Нашатырь используйте очень аккуратно, на него может быть аллергия, — отметил Шехян.

Медик подчеркнул, что если слишком близко поднести вату, смоченную нашатырным спиртом, можно обжечь слизистую. Врач отметил, что это средство лучше подносить к носу на небольшом расстоянии.

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