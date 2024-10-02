Краснодарского доктора признали лучшим в России хирургом-онкологом

В Москве на недавнем Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради Жизни" лучшим отечественным хирургом в онкологии был признан заведующий отделением опухолей головы и шеи "Научно-исследовательского института - Краснодарской краевой клинической больницы N 1" (НИИ - ККБ N1) Грант Забунян. 43-летнему доктору в торжественной обстановке была вручена премия имени академика А. И. Савицкого - престижная награда Российской ассоциации онкологов.

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Совет просит помощи

Как только информация об этом с поздравлениями лауреата появилась на сайте администрации региона, автору этих строк позвонил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Андрей Зайцев.

"Почитайте, ведь наградили того самого доктора, который спасал бойца из ДНР, - сказал Андрей. - За такую же операцию, которую он нашему Подоляке делал".

Поясню: Евгений Подоляка - житель города Шахтерска, что в ДНР. За минувшие полтора года он действительно стал нашим. Члены Совета следили за его здоровьем и постоянно интересовались, как парень восстанавливается после перенесенной операции, проведенной в свое время по личному указанию главного врача первой краевой больницы имени Очаповского, академика РАН, Героя Труда России и Героя труда Кубани Владимира Порханова.

Любому больному, который попадает к нам в клинику, гарантировано лечение на уровне мировых стандартов

"О беде Подоляки мы узнали во время общения с коллегами, - вспоминает Зайцев. - Глава Шахтерска Александр Шатов, когда мы приезжали в Донбасс, рассказал, что к нему на прием пришел местный житель, получивший тяжелейшее минометное ранение. У парня буквально снесена часть челюсти, он нуждался в сложной реконструктивной операции. "Мы слышали, что за такие операции берутся краснодарские хирурги, помогите Евгению", - попросил мэр, передав пакет медицинских документов.

Академика Порханова уговаривать не пришлось.

"Действительно такие операции у нас успешно делает команда доктора Забуняна, - сказал Владимир Алексеевич. - Уверен, что и вашему бойцу она поможет".

И уже через пару недель Евгений Подоляка встретился с Грантом. Правда, процесс подготовки к сложнейшему хирургическому вмешательству занял несколько месяцев.

Доктор и чудеса

Евгений Подоляка - потомственный шахтер, 11 лет проработал в забое, воевал. В марте 2023-го чудом выжил, попав под обстрел.

"Мина тогда взорвалась в пяти метрах от меня, часть челюсти буквально снесло осколком, - вспоминает боец. - Очнулся в госпитале. Там кровотечение остановили, рану стянули хирургическими нитками, но я даже рот не мог толком открыть. В таком виде и пришел на прием к главе города с просьбой о помощи".

Под опеку Гранта Забуняна раненый попал с подачи академика Порханова.

"Первый раз доктор увидел меня в начале июня прошлого го-да, - поясняет Евгений. - Меня тогда обследовали и назначили лечение. Операцию сразу делать было нельзя из-за обширного воспалительного процесса. Остановить его удалось к сентябрю прошлого года. Два раза я приезжал в Краснодар на консультацию, пока на 11 сентября не была назначена операция. Предупредили, что она будет длиться 15 часов, но врачи справились быстрее - за 12. Часть челюсти сформировали из малоберцовой кости моей правой ноги. Мышцу оттуда же пересадили. Примерно двое суток провел в реанимации, потом перевели в палату. Там познакомился с другими пациентами доктора Забуняна. Они перенесли онкологию, но так же, как и я, нуждались в реконструктивных пластических операциях. На собственном опыте убедился, что краснодарские специалисты справляются с ними просто блестяще".

Выписавшись из больницы, Евгений постепенно возвращался к нормальной жизни. Родные бойца называют это чудом. Мало кто верил, что он практически полностью восстановится, однако это произошло. Теперь в семье двое детей: у шестилетнего Дамира в августе появилась младшая сестричка Даша. Их папа сейчас занимается оформлением документов на увольнение из армии по ранению. К военной службе он теперь непригоден, однако уверен, что на гражданском поприще для него найдется достойное дело.

"Огромное спасибо замечательным докторам из Краснодара, - говорит он. - Особая благодарность Гранту Андрониковичу Забуняну, очень радовался, когда узнал о его награде. Он действительно лучший в своей профессии. От души поздравляю!"

Признание коллег

Грант Забунян уже 20 лет стоит за операционным столом. Он вырос в семье педагогов, но говорит, что врачом решил стать еще в детстве, а профессию хирурга выбрал на первых курсах Кубанского мединститута. Академика Владимира Порханова, который также заведует кафедрой онкологии этого вуза, считает своим учителем.

"Работать под началом Владимира Алексеевича - одно удовольствие, - признается доктор в разговоре с корреспондентом "РГ". - Иногда приходится слышать, почему нашу клинику постоянно приводят в пример? Ведь именно здесь не раз проводились уникальные операции, не имеющие аналогов в стране. Секрет, я считаю, в руководителе, собравшем вокруг себя лучших специалистов и создавшем все необходимые условия для работы. К примеру, мое отделение оснащено самым современным оборудованием. У нас есть микроскоп, позволяющий сшивать сосуды диаметром до одного миллиметра. Благодаря специальным увеличительным очкам мы видим, как работают сшитые сосуды, движется ли по ним кровь. Проведение подобных операций - командное дело, они заранее планируются, и роль каждого члена команды расписывается по деталям. Отсюда и результат. Любому больному, который попадает к нам, гарантировано лечение на уровне мировых стандартов. Люди выздоравливают, возвращаются в социум, а мы, доктора, получаем огромное удовлетворение. Ради этого стоит жить и работать. Ну а награды, безусловно, получать всегда приятно".

Кстати, в московском форуме "Ради Жизни" приняли участие 215 российских и зарубежных экспертов из стран СНГ, Ирана, Монголии, Китая, Венгрии, Сербии и других государств. Престижную награду российской ассоциации онкологов ежегодно вручают победителям в семи номинациях. Грант Забунян представил свой проект реконструктивно-пластической хирургии для больных с дефектами после удаления злокачественных опухолей.

"Это победа не только моя, а целой команды единомышленников. Хирурги, анестезиологи, медсестры, санитары - большая команда, которая делает все, чтобы мы не только спасали жизнь людей, но и помогали социализироваться пациенту, вернув его к качественной жизни", - говорит доктор Забунян.

Пациента из Шахтерска он прекрасно помнит.

"Ему была пересажена часть берцовой кости вместе с сосудами, а также кожный лоскут. Все нормально прижилось. Евгений продолжает находиться под нашим наблюдением. В последний раз приезжал в мае, ему провели небольшую коррекционную операцию по истончению пересаженного кожного лоскута. Подобных операций в отделении было выполнено уже свыше 200. Практически у всех наших пациентов в анамнезе - онкологические заболевания".

"Возрастает роль реконструктивно-пластической хирургии в комплексном подходе к лечению онкологических больных, - отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. - Современные методики обследования и компьютерные технологии позволяют спланировать выполнение восстановительных операций с максимальной точностью. Навыки пластической и реконструктивной хирургии позволяют вернуть в строй выздоровевшего и социализированного человека".

Пример Евгения Подоляки - наглядное тому подтверждение. Стараниями талантливых краснодарских хирургов бывший боец из ДНР уверенно возвращается к мирной жизни.

Между тем

Специалисты НИИ - ККБ N 1 уже в пятый раз становятся обладателями престижной премии в сфере здравоохранения России "Призвание". В этом году она была вручена заведующему нейрохирургическим отделением Вячеславу Ткачеву. В составе команды из 11 лучших докторов страны он был удостоен награды за разработку и внедрение в практику методики лечения сложных церебральных аневризм.