Доктор ответила, когда у мужчин и женщин начинается гормональное старение

Старение – естественный и многогранный процесс, которого невозможно избежать, но возможно контролировать. Один из векторов этого процесса – гормональное старение, снижение выработки определенных гормонов. Врач-эндокринолог рассказала, чем характеризуется гормональное старение у мужчин и женщин.

© Сибмеда

Ольга Рождественская, к.м.н., врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья рассказала об этом на XI российском форуме биотехнологий OpenBio-2024.

Главный гормон мужчин – тестостерон. Снижение тестостерона начинается после 30 лет, точнее, с 35 лет на 0,8% ежегодно. Именно такие данные, по словам спикера, были получены в ходе американского исследования ветеранов: на 0,8% ежегодно снижается уровень тестостерона у практически здоровых мужчин, спортивных, у которых нет серьезных стрессов, ожирения и т.д. Если мужчина ведет неправильный образ жизни эти процессы могут запуститься и ранее, начиная с 20 лет. То есть, с ювенильного периода он не успевает подняться до средних физиологических значений.

У женщин гормональное старение начинается позже. Если женщина практически здорова, без вредных привычек и серьезных диагнозов – то возрастные изменения могут начать проявляться в анализах за 10 лет до окончания менструации.

Как правило, первый гормон, который начинает снижаться у женщин – прогестерон. Раньше этот гормон считали гормоном беременности, сегодня известно, что прогестерон – это мощный природный антидепрессант. Поэтому, при его снижении могут возникать такие жалобы как нарушение сна, повышение аппетита, нервозность, плаксивость, обидчивость. Когда у женщин появляются изменения кожи, роста волос, начинаются такие менопаузальные изменения – это указывает на то, что «поезд старения» уже пошел.