Какая должна быть диета при пищевом отравлении

Пищевое отравление может не только нарушить планы, но и серьезно повлиять на здоровье и общее самочувствие. В такие моменты важно уделить внимание своему рациону, чтобы помочь организму быстрее восстановиться. «Лента.ру» рассказывает, что можно есть и пить при отравлении и как избежать риска повторной интоксикации.

© Lenta.ru

Симптомы пищевого отравления

Пищевое отравление — это состояние, которое возникает при употреблении пищи и напитков, зараженных бактериями, вирусами или паразитами. Недомогание может появиться как сразу, так и в течение нескольких часов или дней. Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа токсина или инфекции, однако основные проявления обычно схожи. Среди них:

Тошнота. Один из первых симптомов интоксикации. Она может сопровождаться рвотой, которая часто служит защитной реакцией организма на вредные вещества. Многократная рвота приводит к стремительному обезвоживанию организма;

Диарея. Частый и водянистый стул — еще один типичный признак отравления. В некоторых случаях стул может содержать слизь или кровь, что указывает на более серьезные проблемы и требует немедленного обращения к врачу;

Спазмы в животе. Многие люди отмечают интенсивную боль в животе. Эти ощущения могут быть вызваны воспалением слизистой оболочки желудка;

Лихорадка. При некоторых видах отравления температура тела повышается до 38-39 градусов, но, как правило, длится лихорадка не более суток;

Общее недомогание. Слабость, усталость и головная боль также часто сопровождают пищевое отравление. Это связано с потерей жидкости и электролитов, а также с реакцией иммунной системы на инфекцию;

Обезвоживание. Дегидратация является серьезным осложнением, которое может развиться на фоне тяжелой диареи и рвоты. Симптомы дегидратации — жажда, ощущение сухости во рту, темный цвет мочи, головокружение и быстрое сердцебиение.

Электролиты — это минеральные соединения, обладающие электрическим зарядом. Они находятся в тканях организма и в крови в форме растворов солей. Электролиты необходимы для доставления в клетки организма питательных веществ и вывода из них продуктов обмена, регуляции водного баланса клеток и кислотности.

Хотя симптомы пищевого отравления могут быть неприятными и изматывающими, в большинстве случаев при соблюдении правильной диеты они проходят самостоятельно в течение нескольких дней. Но важно помнить, что пищевое отравление может привести к серьезным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому при первых признаках отравления следует принять меры профилактики распространения инфекции и обратиться за медицинской помощью.

Причины пищевого отравления

Отравление трудно предугадать: потребляемые продукты или блюда могут выглядеть вполне съедобными, но в какой-то момент внезапно вызвать недомогание.

Наиболее распространенные причины отравления:

Неправильное хранение продуктов. Пища, оставленная при комнатной температуре на длительное время, может стать средой для размножения бактерий и плесени. Особенно это касается мясных и молочных изделий, которые должны храниться в холодильнике;

Употребление продуктов с истекшим сроком годности. Такие продукты могут содержать бактерии, которые размножаются и выделяют токсины, вызывающие отравление. Даже если на вид продукт свежий и качественный, но срок годности истек, лучше отказаться от его употребления;

Ненадлежащее приготовление пищи. Неполная термическая обработка (например, недостаточно прожаренное мясо или некипяченое молоко) может привести к тому, что патогенные микроорганизмы — такие, как сальмонелла и кишечная палочка, сохранятся и попадут в организм;

Несоблюдение правил гигиены. Немытые руки, посуда и поверхность стола также могут стать источником бактерий, вызывающих отравление;

Несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи. Например, использование одних и тех же ножей и досок для нарезки сырого мяса и овощей может стать причиной переноса бактерий;

Потребление диких грибов и ягод. Необработанные и непромытые дары природы могут вызвать сильное расстройство ЖКТ;

Чрезмерное потребление алкогольных напитков. Содержащийся в них этанол вызывает нарушение работы пищеварительной системы, в том числе приводит к избыточному росту бактерий.

Зачем соблюдать диету при отравлении

После отравления важно снизить нагрузку на пищеварительную систему, восполнить утраченную жидкость, а также поддержать иммунитет. Правильное питание при пищевом отравлении помогает восстановить работу желудочно-кишечного тракта и ускорить выздоровление. Диета должна быть щадящей и не содержать продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка.

С чего начинать лечение

Прежде чем налаживать питание, нужно помочь организму избавиться от токсических веществ. Врач-терапевт Наталья Аверьянова в беседе с «Лентой.ру» поделилась шагами, которые нужно предпринять в первые дни после отравления.

«С нетяжелой формой интоксикации можно справиться и в домашних условиях. В аптечке обязательно должны быть энтеросорбенты: они связывают, как губка, токсичные вещества, которые затем выводятся из организма вместе с калом. Самый известный препарат этой категории — активированный уголь, также с этим прекрасно справляются "Лактофильтрум", "Энтеросгель", "Полисорб" и "Смекта"», — Наталья Аверьянова, врач-терапевт.

В случае продолжающейся рвоты принимать энтеросорбенты нет смысла: лекарство выйдет из организма с очередным приступом. Потерянную жидкость нужно обязательно восстановить и пить рекомендуется не просто чистую воду, а регидратирующее средство, которое скорректирует дисбаланс электролитов и жидкости при диарее и рвоте.

«Восполнять жидкость следует часто, 10-12 раз в сутки, но маленькими глотками. Для этого подойдет "Регидрон", если лекарства нет под рукой, можно приготовить раствор дома: в одном литре кипяченой воды развести одну чайную ложку соли, одну чайную ложку соды и две чайные ложки сахара», — советует эксперт.

На протяжении всего периода лечения и восстановления показана лечебная диета.

Основные принципы диетического питания при отравлении:

Употреблять больше жидкости. Это поможет избежать обезвоживания и поспособствует выведению токсинов из организма. Можно пить воду, некрепкий чай, компот из сухофруктов или специальные растворы для регидратации;

В первый день после отравления по возможности нужно отказаться от пищи, ограничившись употреблением жидкостей. На вторые сутки можно принимать легкую пищу;

Есть небольшими порциями. Не нужно перегружать желудок большим количеством еды. Лучше есть понемногу, но часто — пять-шесть раз в день;

Еда и питье должны быть комнатной температуры. Чрезмерно холодные и горячие блюда могут раздражать слизистую оболочку желудка;

Отказаться от сырых овощей, фруктов, и других продуктов с высоким содержанием клетчатки. Они усиливают выработку желудочного сока и могут дополнительно раздражать кишечник;

Не употреблять алкоголь и кофеин. Эти вещества также могут раздражать желудочно-кишечный тракт.

Соблюдение правильного питания после пищевого отравления поможет быстрее восстановиться и вернуться к привычному рациону. Однако если симптомы не проходят или ухудшаются, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить такие серьезные заболевания, как сальмонеллез (острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода сальмонеллы) и ботулизм (острое инфекционное заболевание, по сути — отравление ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма; микроорганизм может оказаться в консервах, копченой и вяленой рыбе, колбасе и других подобных продуктах).

Что можно есть и пить при отравлении

При пищевом отравлении рекомендуется употреблять легкоусвояемые продукты, которые не будут раздражать желудок и кишечник, но давать достаточно энергии.

Допустимые продукты при отравлении:

Овсянка, рис и макароны без соусов;

Супы и бульоны из овощей;

Отварные и протертые овощи;

Нежирные рыба и мясо, вареные или приготовленные на пару;

Обезжиренный творог;

Сухари и галеты;

Бананы;

Яблочное пюре;

Компот из сухофруктов;

Кисель;

Минеральная вода без газа;

Некрепкий черный и зеленый чай.

Что нельзя есть и пить при отравлении

В течение первой недели после отравления следует избегать всего, что может нарушить пищеварение или усугубить симптомы. Важно не допустить дополнительного раздражения желудка и кишечника.

Недопустимые продукты при отравлении:

Жареные и копченые блюда;

Фастфуд и полуфабрикаты;

Острые продукты и специи;

Соусы;

Дрожжевая выпечка и хлеб;

Консервы, соленья и маринады;

Молочные продукты;

Продукты, содержащие сахар;

Свежие овощи и фрукты;

Грибы;

Бобовые;

Газированные напитки.

Примерное меню по дням

Первый день

Полезен голод. Рекомендуется много пить и с помощью лекарств восстанавливать водно-солевой баланс организма.

Второй день

Если рвота прекратилась, можно есть небольшими дробными порциями. Идеально подойдет овощной или нежирный куриный бульон с сухариками или галетами, рисовый отвар, пюре из бананов.

Третий день

На завтрак — рисовая каша на воде и некрепкий зеленый чай. На обед — пюре из картофеля и отварная куриная грудка. На ужин — отварные овощи и нежирная рыба на пару.

Четвертый день

На завтрак — овсяная каша на воде и омлет на пару. На обед — бульон из куриного филе, запеканка из манной крупы и овощей. На ужин — тушеная индейка без кожи и отварные овощи.

Пятый день

На завтрак — нежирный творог, овсяная каша с бананом. На обед — легкий суп с фрикадельками. На ужин — овощное рагу и котлета на пару.

Постепенно можно добавлять новые ингредиенты, наблюдая за реакцией организма, и возвращаться к привычному рациону. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, поэтому подбирать продукты питания следует исходя из собственных ощущений.

Также Наталья Аверьянова напоминает о том, что после отравления необходимо восстановить баланс полезных кишечных бактерий. Для этого нужно употреблять продукты, богатые пробиотиками: йогурт, кефир, квашеная капуста и маринованные огурцы.