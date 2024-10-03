Почему близорукость массово возвращается даже после коррекции зрения

Близорукость массово возвращается у пациентов после операции по коррекции зрения, заявила заведующая офтальмологическим отделением клинического госпиталя «Лапино» Наталья Калинина. По ее словам, спустя год или два после вмешательства у людей наблюдается минус 1–1,5 диоптрии. Почему может вернуться близорукость после операции и что на это влияет, «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

По его словам, подобное ухудшение зрения после лазерной коррекции называется регресс близорукости.

Например, человеку делают операцию, он избавляется от близорукости, но через какое-то время она возвращается. Это называется регресс близорукости. Но встречается это только в небольшом проценте случаев. Все сугубо индивидуально, — считает эксперт.

Однако существуют группы риска, пациенты в которых действительно могут столкнуться с ухудшением зрения после проведенной операции. Например, это молодые люди, организм которых еще не прекратил расти.

Лазерная коррекция зрения делается с 18 лет, а наш организм растет до 21 года в среднем. У кого-то этот срок больше, у кого-то — меньше. Когда пациент приходит на операцию, как только ему исполнилось 18, первое время зрение после коррекции остается хорошим. Но потом оно может ухудшиться, потому что параметры глаза продолжают меняться, — предупредил офтальмолог.

Чтобы убедиться, что глаз человека больше не растет, врачи рекомендуют проводить такое исследование, как биометрия. В ее ходе измеряются параметры глаза.

Если человеку 18 лет, у него стабильная близорукость и стабильные параметры глаза, то ему уже можно делать лазерную коррекцию. Если эти показатели нестабильны, то лучше подождать, пока процесс изменений остановится, — порекомендовал врач.

Еще одно обстоятельство, при котором зрение может ухудшиться после коррекции — изначально сильная близорукость, то есть минус семь и более диоптрий. В этом случае после операции глаз может пытаться принять свою «исходную форму».

Но такие пациенты все равно довольны, потому что у человека, допустим, было минус девять, он не мог без очков или контактных линз дойти даже до туалета. А после операции для него даже диоптрия минус один шикарна, потому что он обходится без очков и спокойно себя чувствует, — отметил собеседник «ВМ».

Еще одна возможная причина, при которой может ухудшиться зрение после операции — патологическое состояние, которое называется кератоконус. При нем роговица истончается и выпячивается.

В процессе любой лазерной коррекции зрения процедура уменьшает толщину роговицы в ряде случаев в небольшом проценте. Может быть такое, что из-за этого истончения роговицы у человека будет ухудшаться зрение. Но это приведет не к близорукости, а именно к кератоконусу, — сообщил Сагоненко.

Кроме того, зрение после операции может ухудшиться из-за изменения гормонального фона. Например, девушка беременеет. При подготовке организма к родам все ткани, содержащие коллаген, становятся более мягкими. Это касается в том числе роговицы, фиброзной оболочки, белка глаза.

Смягчение этих тканей может проявиться ухудшением зрения. Но исследования показывают, что это чаще всего временное явление. Когда организм приходит в норму, проходят роды и завершается кормление грудью, зрение возвращается к норме, — заверил офтальмолог.

Большое количество пациентов у докторов, у которых после коррекции зрения оно снова ухудшилось, может говорить о недоработках в предоперационной диагностике, считает эксперт. Речь идет о слишком молодом возрасте для операции или прогрессирующей близорукости — это показания к тому, чтобы не проводить коррекцию. Кроме того, стоит различать понятия истинной и ложной близорукости.

Смартфоны могут повлиять на развитие ложной близорукости, то есть обратимого состояния, которое можно улучшить с помощью капель на ночь и гимнастики для глаз. Это спазм мышц, которые фокусируют зрение вдаль или на близкое расстояние, — разъяснил Сагоненко.

В Индии разработали капли для глаз, которые, как обещают создатели, помогут скорректировать зрение и вылечить дальнозоркость. Ожидается, что вскоре их можно будет приобрести в аптеках Индии, а затем и в России. Что известно об этих каплях, почему они могут лечить только дальнозоркость и способно ли это средство заменить операцию, как утверждают создатели, — в материале «ВМ».