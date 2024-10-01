Сладкая газировка может вызвать инсульт

В ходе недавнего масштабного исследования ученые установили связь между потреблением сладких промышленных напитков и риском возникновения инсульта. Выяснилось, что регулярное потребление любимых многими напитков может грозить мучительной смертью.

Группа ученых из Университета Голуэя и Университета Макмастера провели исследование, в ходе которого была выявлена связь между потреблением сладких газированных напитков и соков с риском возникновения инсульта.

В масштабном опыте приняли участие 27 000 человек из разных стран. У половины испытуемых ранее был диагностирован инсульт. Все участвующие относились к различным географическим и этническим группам.

В ходе эксперимента им нужно было ответить на ряд вопросов. Среди прочих – об образе жизни, физической активности и питании. Особое внимание уделялось употреблению испытуемыми газировки и соков промышленного производства. На основании полученной информации ученые делали выводы о влиянии того или иного продукта на вероятность возникновения инсульта.

Было установлено, что потребление сладких газированных напитков увеличивает вероятность инсульта на 22 %. Потребление промышленных соков – на 37 %.

Помимо прочего выяснилось, что потребление семи стаканов чистой воды ежедневно снижает вероятность наступления инсульта, спровоцированного тромбозом.