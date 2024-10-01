Хирург Бердзенадзе: зубной имплант может не прижиться у курящих. Имплантация — это операция по установке в челюстную ткань специального стоматологического штифта. Он будет выполнять роль корня зуба. Затем наверху закрепят коронку. В итоге получится конструкция, полностью заменяющая потерянный зуб. Но не всегда организм благополучно принимает импланты. Почему так происходит, «Секрету фирмы» рассказал врач.

Почему зубной имплант может не прижиться

Плохая гигиена

Собеседник «Секрета фирмы» назвал эту причину банальной. По мнению многих людей, импланты — искусственные конструкции, поэтому их не нужно чистить так же тщательно, как «настоящие» зубы.

Дело в том, что если пренебрегать качественным уходом за полостью рта, появятся зубные отложения. Они легко попадают под десну, и в итоге запускаются острые воспалительные процессы.

Между десной и своими зубами образуется связка, поэтому зубы словно срастаются с десной. А у коронок на имплантатах такой связки нет.

При наличии зубного налёта достаточно быстро образуются патологические деснёвые карманы, которые, в свою очередь, приводят к периимплантиту и потере импланта, если ситуацию вовремя не исправить.», — Зураб Бердзенадзе, главный врач, хирург-имплантолог сети семейных стоматологических клиник «ИЛАТАН».

Периимплантит — это хроническое воспаление слизистой десны, при котором разрушаются мягкие ткани вокруг имплантата.

Нерегулярная профилактическая гигиена

При недостаточной гигиене полости рта появляются зубные отложения, зубные камни, предупредил врач.

Он порекомендовал после имплантации раз в полгода делать профессиональную гигиену полости рта. Специалист почистит зубы от налёта и камней. Причём это необходимо даже тем, у кого зубы относительно здоровы.

Курение

В состав табачного дыма входят компоненты, вызывающие сужение кровеносных сосудов. Это приводит к недостатку кислорода в тканях, окружающих имплантат, и, соответственно, нарушению питания. В результате ткани начинают атрофироваться и убывать.

«Образуются карманы, в которых развивается инфекция и, соответственно, появляется периимплантит, а он отнюдь не способствует долгой службе имплантов», — рассказал врач.

Ошибки при проведении имплантации

«Врач может попытаться сэкономить деньги пациента и не использовать костную пластику для восстановления костной ткани», — предупредил Бердзенадзе.

Кроме этого, имплантолог может:

поставить ультракороткие или тонкие имплантаты, которые утрачиваются при перегрузке;

установить имплантаты-консоли (так называемые подвесные коронки), чтобы не делать сложную пластику.

Использование аналогов и подделок

Ошибки при протезировании также бывают, когда врач использует неоригинальные ортопедические компоненты. Это делают, чтобы сэкономить деньги пациента, отметил Бердзенадзе.