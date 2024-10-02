Доктор назвал причину частых ангин

Причиной частых ангин может быть мононуклеоз, а вызывает его вирус Эпштейна-Барр. Подробнее об инфекции из семейства герпесов «Клопс» узнал у врача-педиатра Натальи Коноваловой.

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Вирус Эпштейна-Барр — это четвёртый, самый распространённый тип герпеса. Заразиться им можно воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, через общие предметы обихода.

«Попадая в организм через дыхательные пути, вирус проникает в лимфоидную ткань и вызывает поражение лимфатических узлов, миндалин, а также печени и селезёнки», — прокомментировала доктор.

После заражения быстро развивается интоксикация организма. Поднимается температура, которую очень сложно сбить. Характерный признак — увеличение подчелюстных лимфоузлов, отметила Коновалова.

«После перенесённого человеком инфекционного мононуклеоза происходит ослабление иммунитета. При частых ангинах необходимо сдать анализ на вирус Эпштейна-Барр», — обратила внимание врач.

Самолечение недопустимо. Грамотную тактику лечения может назначить только доктор, заключила Коновалова.

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