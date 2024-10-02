В Кабардино-Балкарии больше 175 тыс. человек вакцинировались от гриппа

Около 175 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Кабардино-Балкарии (КБР). Большая часть тех, кто получил прививку - взрослые, сообщили журналистам в региональном Министерстве здравоохранения.

"Вакцинация необходима пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, детям, работникам школ, больниц и гражданам со слабым иммунитетом. Привиться можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, а также на рабочих местах и в учебных заведениях", - добавили в ведомстве.

В регионе уже вакцинировались около 175 тыс. человек, в числе которых 98 тыс. взрослых и 78 тыс. детей.

Всего в Кабардино-Балкарии закуплено около 270 тыс. доз вакцины. Для взрослых это "Совигрипп" и "Флю-М", а для детей - "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп".