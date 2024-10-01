В каких случаях противовирусные препараты бесполезны

Термин простуда объединил в себе различные вирусные инфекции, которые локализуются в верхних дыхательных путях. Терапевт Нина Перова рассказала, можно ли вылечиться от простуды, если принимать противовирусные препараты.

Большинство вирусных заболеваний верхних дыхательных путей в народе называют объединенным термином – простуда. Нередко методы лечения неприятных симптомов сочетают народную медицину вместе с традиционной.

По словам врача-терапевта, в попытках быстрее вылечиться, больные используют противовирусные препараты. Насколько это целесообразно, врач рассказала в разговоре с «Известиям». Перова заявила, что препараты, рассчитанные на уничтожение вирусов, при простуде бесполезны. Тем более, если уже есть симптомы заболевания.

Терапевт назвала данные, которые хранятся в базах Cochrane, Pubmed, RxList, MEDIQ, ВОЗ, доказывающие это заявление.

Что касается нетрадиционной медицины, разогревающие компрессы, горчичники и мази, чай, молоко с медом или маслом, ванные с эфирными маслами и другие методы, практикующиеся в народе, только помогают облегчить симптомы, заверила Перова.

Что на самом деле необходимо при простуде, так это больше жидкости, рассказала врач. Также она рекомендовала не сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов.

Терапевт подчеркнула, что категорически противопоказаны при простуде антибиотики. Они могут привести к устойчивой бактерии, которую в последующем тяжело будет лечить, так как антибиотик на нее не подействует.

Ранее эксперты рассказали, что такое длительная простуда. Это «солянка» из разных ОРВИ и гриппа. У человека могут наблюдаться симптомы длительной простуды как из-за осложнений во время болезни, так и присоединения вторичной бактериальной инфекции.

В результате даже через месяц с начала болезни пациент продолжает кашлять, у него насморк, проблемы с ЖКТ

О том, что существует не только длительный ковид, но еще и длительная простуда, стало известно недавно.