Инфекционист допустил увеличение числа заболевших лептоспирозом в РФ

Патоген сложно локализовать и ликвидировать, потому что бактерии долго хранятся в готовом продукте — сыре или мясе.

Кроме того, недуг «очень заразителен» и может приводить к летальному исходу, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Лептоспироз — очень опасное заболевание. Распространяется с фекалиями и мочой крупного рогатого скота. Может передаваться через мясные и молочные изделия, которые недостаточно прогреты. Заболевание протекает тяжело и часто со смертельным исходом. Это очень заразительно, потому что может сохраняться в готовых продуктах, это может быть фарш, колбасы, мясо, молочные продукты, сыры. Поэтому я думаю, что будут ещё заболевшие. Роспотребнадзор, конечно, определит очаг, откуда мясо и молоко, какой молочный комбинат или фабрика. Всё это дело изымут, проанализируют и локализуют очаг. У людей будут мерить температуру и делать лабораторные тесты. Это серьёзная работа, очаг противный, потому что сложно локализовать и ликвидировать, потому что долго хранится в готовом продукте. В мире лептоспироз распространённая вещь, особенно после наводнений и паводков».

Ранее в Бурятии десять человек заразились лептоспирозом от домашнего скота. В управлении ветеринарии по республике сообщили ТАСС, что в Селенгинском районе установлены ограничительные меры. Инфицированные лошади и коровы изолированы, им проводится курс лечения антибиотиками. Также вакцинированы здоровые животные. Карантин будет снят после выздоровления заразившихся.