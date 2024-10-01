Сегодня известно более 300 разновидностей головной боли, и специалисты предупреждают, что эту боль терпеть нельзя. В каких случаях и при каких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу? Какова основа диагностики неврологических заболеваний, сопровождающихся головными болями? На эти и другие вопросы ответил доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Омского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Юрий Лалов.

Головные боли могут быть симптомом различных заболеваний, не только связанных с мозгом, но и общих болезней, не имеющих прямого отношения к голове. Например, они могут сопровождать пневмонию. Однако в обычной клинической практике чаще всего (более чем в 90 %) встречаются боли, которые возникают самостоятельно, без связи с серьёзными заболеваниями. Врач определяет причину, основываясь на жалобах пациента. Именно правильно описанные симптомы помогают выявить особенности болевого синдрома. Каждый тип головной боли имеет свои специфические особенности и требует индивидуального подхода в лечении.

- Пациент должен знать, что впервые возникшая интенсивная головная боль, особенно если она громоподобная (очень сильная головная боль, которая достигает максимума в течение одной минуты - прим. ред.), может быть признаком серьёзного заболевания. В этом случае необходимо немедленно обратиться в скорую помощь или медицинский центр для обследования, так как это может быть симптомом серьёзного заболевания, требующего экстренной помощи, - отмечает Юрий Лалов.

Причины головной боли

Головные боли могут быть односторонними, например, за глазом, или двусторонними - по типу обруча или сжимающего кольца. При геморрагическом нарушении мозгового кровообращения, когда происходит кровоизлияние в мозг, следует быстро обратиться к врачу, поскольку в раннем периоде помощь может быть эффективной. Если мучительные ощущения усиливаются, анальгетики не помогают и прогрессируют новые проявления (тошнота, рвота, боли, онемение рук), то следует обратиться за медицинской помощью в ближайший стационар.

Часто причиной головных болей являются стрессы на работе. Эмоциональные рабочие будни, сопровождающиеся низкой физической активностью, сами по себе могут стать провоцирующим фактором.

Существуют ещё блуждающие головные боли - это состояние, при котором человек испытывает кратковременные, меняющиеся по локализации неприятные ощущения. Они могут быть связаны с несоблюдением режима труда и отдыха. Если боль возникает в разных местах и обследование не выявляет никаких отклонений, это может быть связано с депрессивными расстройствами или паническими атаками.

Важно понимать, что головную боль нельзя терпеть. Исследования показали, что в этом случае могут возникнуть структурные изменения. Хотя они не так заметны, как при инсульте или опухолях, но со временем могут привести к нарушению функций головного мозга. Поэтому важно быстро предотвращать и снимать симптомы, чтобы минимизировать последствия для здоровья. Как правило, хватает 1 таблетки обезболивающего средства.

Головные боли у детей и подростков

Дети и подростки тоже могут страдать от головной боли, и это не всегда связано с ростом организма. Однако, если у ребёнка болит голова, необходимо обратиться к педиатру. Мигрень может начаться в раннем возрасте как у девочек, так и у мальчиков. Она имеет различные формы, включая абдоминальную мигрень, когда болит не голова, а живот. Сложно связать головную боль с ростом организма, так как это не должно происходить само по себе.

Кроме того, из-за сильного шума в школе у детей также может разболеться голова. Обычно это состояние проходит самостоятельно, но иногда требуется медикаментозное лечение. Однако врачи не советуют сразу принимать таблетки. Для начала лучше дать ребёнку возможность побыть в тишине.

Устойчивость к обезболивающим препаратам

Если препараты, которые помогали раньше, перестают действовать, это может быть сигналом для оценки ситуации и необходимости изменить подход к выздоровлению. При этом важно понимать, что безопасных методов медикаментозного лечения не существует.

Бесконтрольное употребление анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к абузусной головной боли. При частом бесконтрольном приёме таких таблеток их эффективность снижается, а затем они начитают вызывать "ответную" боль. Избавиться от этого состояния - сложная задача, требующая постепенной отмены препаратов и замены их на другие.

Дневник головных болей

Существует отдельная область медицины, которая занимается изучением головных болей - цефалгология. Однако для первичной консультации можно обратиться к обычному неврологу. Он сможет определить, нужно ли проводить дополнительные обследования или можно назначить лечение.

Прежде чем обращаться к врачу, специалист рекомендует начать вести дневник головной боли. Это поможет объективно оценить её частоту и характер, понять, какие препараты помогают, а какие нет. Записи могут стать основой для выводов о прогрессировании заболевания и назначении новых препаратов или отмене тех, что уже неэффективны.

Методы профилактики головных болей

Физическая активность способствует улучшению метаболических процессов и кровообращения, в том числе в мышцах. Ещё важно избегать лишнего веса, поскольку ожирение может стать провоцирующим фактором. Также важно соблюдать режим сна. Если мы не высыпаемся, мы находимся в стрессовой ситуации, что приводит к болям.

Курение и алкоголь также могут быть причиной головных болей. Мигрень часто связана с употреблением кофеина, поэтому важно контролировать его количество. Некоторые растительные продукты, а также те, в которых содержится много белка, какао и кофе, могут вызывать приступы головной боли. Важно избегать этих продуктов и придерживаться сбалансированной диеты.

При головных болях напряжения могут помочь расслабляющие физиотерапевтические процедуры, такие как массажи и иглорефлексотерапия.