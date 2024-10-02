Как позвать священника к пациенту: Минздрав подготовил документ

Пациенты в медучреждениях при желании помолиться должны иметь возможность беспрепятственно пообщаться со священнослужителем. В разработанных Минздравом поправках в законодательство уточняется, что медучреждение должно выделить ответственного сотрудника и помещение для приватности. К слову, во многих больницах есть небольшие церкви или специально оборудованные комнаты.

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Нормы, обеспечивающие возможность посещения священниками пациентов в стационарах для проведения обрядов и общения отражены в проекте приказа Минздрава России, которые станут дополнением к Закону 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и 323-ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан".

В списке требований подробно обговариваются все детали. Так, священнослужитель может посещать пациентов не только в обычной палате, но и в отделении реанимации и интенсивной терапии. При этом предусмотрен логичный запрет на визит в инфекционные боксы во время карантина.

Священнослужитель допускается в клинику только при предъявлении им документа, подтверждающего его принадлежность к централизованной религиозной организации или ее структурному подразделению.

Перечислены также правила поведения внутри медучреждения: при посещении реанимации рекомендуется отключить или перевести телефон на беззвучный режим. А сам визит не должен мешать врачам выполнять их работу.

Разрешение на посещение в обычной ситуации родственники просят у руководителя медорганизации. Но в случае ухудшения состояния пациента одобрить визит священника в срочном порядке имеет право и дежурный врач. Медучреждениям рекомендуется выделить для духовного общения отдельное приватное помещение (за исключением палат интенсивной терапии и реанимации), а также назначить ответственное лицо за посещение священнослужителей.

Кроме того, согласно новому порядку, в отделении реанимации одновременно могут находиться не более двух священнослужителей у одного пациента, при этом специально оговаривается, что им запрещено препятствовать оказанию медицинской помощи.