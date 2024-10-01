Лишившаяся половины лица женщина рассказала о личной жизни

29-летняя Джиллиан Кготле рассказала, что до 12 лет была обычным ребенком, но после у нее развился редкий синдром, лишивший ее половины лица. Она поделилась историей о том, как она преодолела себя и нашла счастье в личной жизни.

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Девушка вспомнила, что, когда ей было 12 лет, у нее появился стригущий лишай под глазами. Врач прописал мазь, но она не помогла и зуд вскоре вернулся. Кроме того, лицо девочки буквально уменьшилось. В мгновение ока ее глаза сморщились, нос был вдавлен, а щеки втянуты. Кожа стала жесткой и темной. С тех пор женщина потеряла волосы, часть зубов и мягкие ткани лица. Врачи не смогли установить причину заболевания.

— Меня дразнили, но со временем я научилась принимать свое отражение. Каждое утро я улыбаюсь ему в зеркале. А когда мне был 21 год, я встретила своего будущего мужа. К тому времени я уже чувствовала себя уверенно и поняла, что мое лицо его не пугает. В 2022 году мы переехали из Ботсваны в Великобританию, — рассказала она в интервью The Sun.

10 декабря возле дома № 86 на набережной канала Грибоедова в Петербурге 24-летний парень облил кислотой бывшую возлюбленную и ее нынешнего молодого человека. В результате по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а злоумышленника заключили под стражу до 8 января 2022 года. Кислота проела ее плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у нее расплавилась половина лица, роговица глаза отошла, поэтому по объективным причинам ее поместили в кому.