Боли в спине у пожилых людей могут возникать из-за болезни сердца, если они сосредоточены на уровне грудной клетки. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, так может начинаться инфаркт, поэтому важно сразу же пройти обследование и сделать ЭКГ.

«Если боль наблюдается в поясничной области, мы привыкли, что это радикулит. Но если неприятные ощущения стали более интенсивными, речь может идти о проблемах с почками, пиелонефрите. При подозрении на это заболевание сдается анализ мочи», — продолжил Кондрахин.

В случае появления опоясывающей боли немного ниже грудной клетки у пациента может развиваться панкреатит, холецистит или язвенная болезнь желудка. Среди других причин появления болей в спине в пожилом возрасте — остеохондроз или заболевание позвоночника, заключил врач.

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков до этого говорил, что в большинстве случаев боль в спине связана с мышцами, связками и сухожилиями. Лишь в 5-10% случаев ее вызывают конкретные заболевания: поражения нервных корешков, ревматоидный артрит и другие.

Ранее сообщалось, что ученые создали внешние искусственные мышцы для усиления пожилых людей и женщин.