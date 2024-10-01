Эксперт назвала действенный метод профилактики гриппа

С приходом холодов в стране растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Это происходит по той причине, что осенью и зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Кроме того, холодный воздух сушит слизистую носа, делая ее более уязвимой.

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Эксперт Вера Сережина уверена, что защититься от заражения можно, если сделать прививку от гриппа.

Особенно важна вакцинация для людей, находящихся в группе риска. Это пожилые и дети. Привиться от гриппа стоит и беременным женщинам, уточнила Сережина в разговоре arigus.tv.

Помимо прочего нужно пересмотреть свой рацион питания, считает эксперт. Важно питаться продуктами, богатыми витаминами, чтобы укрепить иммунитет, а значит, сопротивляемость организма вирусам. Поэтому эксперт советует присмотреться к теплым блюдам, таким как супы и каши.

Одним из самых важных витаминов Сережина считает витамин D. Не менее важны здоровый сон, прогулки на свежем воздухе.

Что касается осенней хандры и депрессии, которые часто встречаются у жителей мегаполисов, важно поддерживать эмоциональное равновесие, так как психоэмоциональное состояние напрямую влияет на иммунную систему.

Также Сережина объяснила, как поступить, если избежать заражения не получилось.

Здесь нужно ориентироваться на симптомы болезни, считает эксперт. Ели температура не высокая, а общее состояние удовлетворительное, визит к врачу может и не понадобится. Зато в случае высокой температуры, а также ухудшении самочувствия от осмотра специалиста лучше не отказываться.

«Комплексный подход к здоровью, включающий правильное питание, физическую активность, достаточный сон и поддержание эмоционального баланса, поможет справиться с осенними вызовами и подготовить организм к зимнему периоду», – резюмировала Сережина.

Ранее врачи рассказали, когда противовирусные бесполезны, а также объяснили, насколько эффективно промывание носа.