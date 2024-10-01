Названы запрещенные продукты при приеме лекарств

Листовые овощи не рекомендуется совмещать с приемом антикоагулянтов. Об этом заявила врач-диетолог Джоан Салдж Блейк.

По ее словам, действие разжижающих кровь и препятствующих тромбообразованию препаратов может быть нейтрализовано, если есть богатые витамином К продукты. Например, капусту, салаты с руколой, шпинатом, щавелем, брокколи.

Как отметила врач в беседе с LiveScience, если при приеме антикоагулянтов нет желания отказываться от зеленых листовых овощей, то следует посоветоваться со своим лечащим врачом, чтобы специалист дал рекомендации по безопасной дозе продуктов.

Ранее врачи предупредили, что нельзя совмещать алкоголь, даже если это один бокал вина, с приемом снотворного, препаратов для снижения тревожности, аспирина, парацетамола, антидепрессантов.