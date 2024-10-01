Можно ли защититься от деменции

Одна из сессий на XI российском форуме биотехнологий OpenBio-2024 была посвящена здоровью мозга. В частности, эксперты раскрыли тему нейродегенеративных патологий. На сегодняшний день нет методов, позволяющих остановить течение такого рода заболеваний, поэтому особо остро стоит вопрос профилактики.

Юлия Шпилюкова, к.м.н, научный сотрудник, врач-невролог 5-го неврологического отделения с молекулярно-генетической лабораторией, ФГБНУ Научный центр неврологии рассказала о первичной, вторичной и третичной профилактике деменции.

Первичная профилактика касается воздействия на всю популяцию, независимо, есть ли у людей риски развития заболевания. Это воздействие до начала нейродегенеративных процессов, требующее государственных решений: например, пропаганда ЗОЖ и медосмотров среди лиц молодого и среднего возраста. При обнаружении патологий необходимо своевременное лечение, чтобы не было задержек в терапии таких болезней как сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия и т.д.

Первичная профилактика подразумевает и обеспечение населения высоким уровнем образования, поддержание интереса к интеллектуальной деятельности у более взрослых людей – это помогает создавать и поддерживать когнитивный ресурс головного мозга. Третий пункт в этом уровне профилактике – улучшение экологической обстановки. Плохая экологическая обстановка влияет на риски развития деменции, сегодня есть много работ, подтверждающих ее роль в развитии болезни Паркинсона, например.

Вторичная профилактика нацелена на людей, у которых есть риск развития какого-либо нейродегенеративного заболевания: вмешательство на этом этапе может замедлить этот процесс. Какие мероприятия могут помочь? Сегодня много исследований посвящено разработке биомаркеров – для болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Биомаркеры, которые можно выявить в биологических жидкостях – в крови, в цереброспинальной жидкости, генетические биомаркеры, МРТ-биомаркеры: для каждого заболевания – свой ряд биомаркеров, который поможет своевременно, желательно до клиники, заподозрить патологию. К вторичной профилактике относится и внедрение немедикаментозных способов задержки прогрессирования нейродегенеративных заболеваний: например, физическая активность.

Третичная профилактика – это лечение людей с уже установленным заболеванием.

«То есть, вмешательство иногда может замедлить нейродегенерацию, но, так как она запущена уже десятки лет назад, то, скорее всего, эффективно оно не будет. Но здесь безусловно необходимы разработки и попытки использования болезнь-модифицирующей терапии, симптоматического медикаментозного и немедикаментозного лечения, это может быть и хирургическое лечение пациентов с болезнью Паркинсона, и лекарственное лечение при болезни Альцгеймера, но повторюсь, не один из этих методов не останавливает прогрессирование процесса», – объяснила врач.

Сегодня есть определенные методы для третичной профилактики нейродегенеративных заболеваний, есть возможность контролировать симптомы у пациента – но остановить течение заболевания на сегодняшний день, к сожалению, невозможно. Задача будущего – разрабатывать такие технологии, которые помогут заниматься диагностикой в максимально ранние сроки.