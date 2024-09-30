Эксперт рассказала, готова ли отечественная фармотрасль к новой пандемии

Пандемия COVID-19 стала испытанием на прочность для мировой медицины и фармацевтической отрасли. Сегодня медики опять бьют тревогу: новую губительную пандемию может вызвать патоген, пока неизвестный науке. Угроза получила название "болезнь X". Готовы ли отечественные производители лекарств к новым вызовам, рассказала директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская.

Кира Яковлевна, реально ли в нынешних условиях оперативно разработать препараты для борьбы с эпидемией, источник которой пока неизвестен?

Кира Заславская: Наша компания не понаслышке знает, что значит быстро отвечать на вызовы пандемической угрозы. Напомню, что в период пандемии COVID-19, мы в числе первых в кратчайшие сроки вывели на рынок полную линейку препаратов для лечения этого заболевания: от антибиотиков, гормонов и антикоагулянтов до таргетных противовирусных лекарственных средств. Используя инновационный подход к терапии малоизученного заболевания, мы сразу задумались о том, что нужно разработать не просто противовирусный препарат. Это должно быть платформенное решение, позволяющее создать максимально универсальную терапию, эффективность которой не будет зависеть от штамма и даже типа вируса. Что мы закладывали в создание нашей технологической платформы? Во-первых, результаты мировых исследований. Так, по данным глобального проекта по предотвращению эпидемий Global Virome Project, уже известно около миллиона новых потенциально пандемических вирусов, из которых 800 тысяч могут передаться человеку, причем большинство из них - именно РНК-вирусы. Иными словами, воздействие на мишень, которая есть во всех РНК-вирусах, может стать тем самым универсальным оружием против пресловутой "болезни Х".

Во-вторых, мы очень тесно сотрудничали с Консорциумом академического содружества по изучению коронавирусной инфекции. Вместе с коллегами мы выбрали максимально консервативные мишени, которые не будут мутировать (изменяться) в зависимости от штамма. Объединив полученные данные, проведя доклинические и клинические исследования, были созданы препараты для лечения коронавирусной инфекции и целого ряда других вирусных заболеваний как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. Наши исследования продолжаются, а потенциал применения препаратов растет.

Как известно, эпидемиологи особое значение уделяют своевременной вакцинации…

Кира Заславская: Конечно, вакцинация - это самый быстрый способ обеспечения эпидемиологической безопасности. Многие наши коллеги продолжают развивать это направление, потому что оно необходимо. При этом наличие инструментов эффективной постконтактной профилактики тоже очень важно, ведь коронавирус, как и многие другие вирусы, нарушает работу иммунной системы. Несколько лет понадобилось для создания РНК-платформы, на базе которой сделан препарат, позволяющий эффективно бороться с различными инфекционными заболеваниями: от ОРВИ до урологических и гинекологических. Такая терапия обеспечивает не только лечение, но и эффективную постконтактную профилактику за счет настраивания адекватного ответа иммунной системы.

В какой стадии эта разработка?

Кира Заславская: Соответствующие клинические исследования уже проведены. Препарат доступен в нашей стране. Кстати, замечу, что команда разработчиков РНК-препаратов состоит из молодых ученых, большинству из которых нет 30 лет. Людей такого возраста называют "поколением Y". Символично, что "поколение Y" создает и будет создавать лекарства для борьбы с "болезнью Х".