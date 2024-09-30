Названы причины для визита к ортодонту

При проблемах с прикусом необходимо обратиться к ортодонту, поделилась с «Вестями Подмосковья» врач-ортодонт Татьяна Миронова. По ее словам, на частоту визитов влияют личные потребности пациента и состояние зубочелюстной системы.

Врач отметила, что при отсутствии жалоб нужно показывать ребенка ортодонту в возрасте около трех, а потом — шести лет, а также ходить к специалисту раз в год, чтобы сформировать правильный прикус. Важно не упустить момент, потому что ребенок активно растет и этот период наиболее эффективен для создания места для прорезывающихся зубов.

Стоит записать ребенка к ортодонту, если он спит с открытым ртом, плохо произносит звуки, сосет палец, закусывает губу или язык, рано потерял молочный зуб. В 5–5,5 года челюсти готовятся к прорезыванию постоянных зубов, которые больше молочных. Поэтому если в этом возрасте зубы стоят плотно и между ними нет расстояния, необходимо посетить ортодонта, — указала Миронова.

Она добавила, что взрослый также может обратиться к ортодонту, если его прикус не был исправлен в подростковом возрасте или же проблемы проявились потом. При неровном положении зубов, сложностях с откусыванием или пережевыванием еды, болях или щелчках при открытии рта и изменении положения зубов при удалении одного из них стоит задуматься о консультации специалиста.

Ранее хирург-имплантолог Зураб Бердзенадзе рассказал, что отсутствие одного или нескольких зубов может привести к проблемам с ЖКТ и нарушению прикуса. По его словам, эта проблема не только эстетическая, как думают многие.