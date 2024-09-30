Врач высказалась о заражении ботулизмом после укола ботокса

Все инъекционные препараты в медицинских учреждениях должны быть сертифицированы для гарантии безопасности пациентов, поделилась с «Радио 1» косметолог, трихолог, врач превентивной медицины Ольга Савиных. Так она прокомментировала случай заражения ботулизмом жительницы Махачкалы после укола ботокса у косметолога.

Все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, это обеспечивает безопасность пациентам. Другое дело, когда врач берет в шприц какое-то несертифицированное медицинское изделие — здесь большой вопрос, — подчеркнула врач.

Она отметила, что гарантию безопасности должен давать специалист при проведении косметологической процедуры в клинике, у которой есть медицинская лицензия. Гарантию дает и продавец препаратов, поэтому важно приобретать их у официальных дистрибьюторов.

Препараты должны проходить все проверки, они должны иметь регистрационное удостоверение, — указала Савиных.

Необходимо пользоваться услугами только клиник с медицинской лицензией. При сомнении стоит попросить у специалиста все необходимые документы без всякого стеснения, подытожила косметолог.

Ранее жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. Женщина пошла на процедуру коррекции мимических морщин, однако ей вкололи незарегистрированный препарат.