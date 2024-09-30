Женщина с двумя матками родила здоровую двойню

Женщина с двумя матками родила здоровых детей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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Жительница провинции Шэньси родила детей в начале сентября в больнице города Сиань путем кесарева сечения. Врачи, принимавшие роды, отметили, что особенность пациентки встречается у 0,3% всех женщин на планете. Зачать естественным случаем, как это произошло с пациенткой, и тем более, произвести на свет здоровых детей с подобной патологией, по словам специалистов — большая редкость.

Пациентка родила мальчика и девочку на восьмом месяце срока с весом 3,3 и 2,4 кг соответственно.

«Женщины с подобной особенностью крайне редко рожают успешно после 37-й недели беременности. Этот случай — один на миллион», — рассказала старший акушер больницы Цай Ин.

Врачи уточнили, что до этой беременности женщина пережила множество выкидышей. Также три из предыдущих беременностей закончились удачно — каждый из трех раз в вынашивании ребенка была задействована только одна из маток.