Новый тренд или максимальная предусмотрительность? В Калининграде набирает популярность процедура заморозки яйцеклетки. По разным причинам женщины откладывают свою беременность. Но опасаются, что с возрастом шансов родить здорового ребёнка у них будет всё меньше. Поэтому некоторые решаются заморозить свой биологический материал.

«Мы очень хотели детей, но у мужа были проблемы. Нам предлагали воспользоваться донорской спермой, но мы наотрез отказались», – рассказала Анастасия калининградка.

Анастасия пыталась забеременеть несколько лет подряд. Но тщетно. А когда обратилась в клинику, выяснилось, что причина – в здоровье супруга.

«В общем, мы основательно приняли решение лечиться. Однако был страх, что, когда муж вылечится, может не получиться у меня. Поэтому решили на время заморозить мои яйцеклетки», – объяснила женщина.

Заморозка яйцеклетки – медицинская процедура, благодаря которой можно продлить период для зачатия ребёнка.

«Мы называем это отсроченным материнством. То есть я сегодня пошла, прошла эту процедуру, заморозила свои яйцеклетки, и через N-ое количество лет я могу ими воспользоваться», – рассказала Екатерина Безушко врач-репродуктолог.

И к такой процедуре, по словам специалиста, калининградские женщины прибегают всё чаще. Причины разные. У кого-то, как у нашей первой героини, проблемы со здоровьем мужа, кто-то просто не готов рожать именно сейчас. Например, из-за карьеры. Ну а некоторым это просто необходимо, по медицинским показаниям, причем даже в юном возрасте. Средняя стоимость такой заморозки, с хранением – от 80 тысяч рублей.

«Чаще всего это онкология. Если молодой девушке предстоит какой-то курс химиотерапии, или какая-то операция. И есть вероятность, что дальше получить свой биоматериал возможности не будет. Вот в таком случае, до проведения операции, нужно пройти процедуру, которая поможет заморозить яйцеклетки», – объяснила специалист.

Существует и донорство яйцеклеток. Это уже бесплатно. Некоторые девушки жертвуют свои клетки тем, у кого их либо нет, либо они не пригодны для зачатия. Сама процедура извлечения проводится под общим наркозом. По словам врача, это больше необходимо не потому, что процесс очень болезненный, а для того, чтобы полностью обездвижить пациента.

«Процедура сама проводится трансвагинальным доступом. Она похожа на узи. На гинекологическое узи, просто к этому датчику узи крепится насадочка, в которую вводится тонкая длинная игла»? – рассказала врач.

Ей и производят забор яйцеклеток, замораживают и помещают в ёмкость с жидким азотом, где они могут храниться годами и даже десятилетиями. Именно так Анастасия сохранила свои клетки, пока лечился муж – больше 5 лет. После врачи разморозили яйцеклетки, оплодотворили их, и перенесли в организм женщины. А уже вынашивала своего ребёнка Анастасия сама.