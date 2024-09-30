Российские врачи пять часов спасали новорожденного с редким диагнозом

Врачи клиники Педиатрического университета спасли младенца с редким диагнозом — гигантской врожденной аневризмой аорты. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Патологи заметили еще на УЗИ у матери новорожденного — во время планового скрининга. Исследование показало расширение брюшной аорты размером два на три сантиметра.

«Было понятно, что этого ребенка надо оперировать, но опыта, каких-то выработанных принципов лечения младенцев с данной патологией сегодня в мире нет», — рассказал детский хирург университетской клиники Андрей Иванов, добавив, что в научной литературе описаны не более 20 подобных случаев.

Матери ребенка было решено провести плановое кесарево. Операцию сделали 12 сентября — на свет появилась девочка весом 3390 граммов. Осмотрев новорожденную, медики приняли решение выполнить операцию, когда ей исполнится месяц.

«Мы осуществили широкий доступ в брюшную полость и увидели это аневризматическое расширение воочию. Аневризма была тесно спаяна с нижней полой веной, с мочеточниками, то есть с теми структурами, которые, безусловно, ни в коем случае повреждать нельзя. Нужно было очень аккуратно отделить аневризму от окружающих тканей и сосудов», — рассказал доктор Иванов.

По словам врача, задачу удалось выполнить с помощью микрохирургии и микроскопов. После этого специалисты удалили аневризму и заменили участок сосуда венозным трансплантатом. Операция длилась пять часов и прошла успешно.

Девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.