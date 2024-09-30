ВОЗ: устойчивость к антибиотикам мешает лечению раненных в конфликтах

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) стала серьезной проблемой, которая затрудняет лечение ранений, полученных в ходе боевых действий на Украине и в секторе Газа. Об этом говорится в статье генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, поступившей в распоряжение ТАСС.

"Устойчивость к противомикробным препаратам усугубляет ситуацию в некоторых из наиболее проблемных регионов мира. Будь то Газа, Судан или Украина - УПП затрудняет лечение ранений, полученных в ходе боевых действий. Еще до начала текущего конфликта в Газе был отмечен значительный рост УПП, причем после демонстраций 2018-2019 года устойчивость к отдельным антибиотикам у раненых выросла на 300%", - отметил глава ВОЗ. "Лекарственно-устойчивые инфекции, возникающие в зонах вооруженных конфликтов, редко остаются в месте возникновения: гражданское население покидает свои дома, проводится медицинская эвакуация раненых, военнослужащие направляются в больницы, где проходят лечение вместе с гражданскими лицами, - все это ведет к дальнейшему распространению УПП. Это еще один аргумент в пользу того, что мир - лучшее лекарство", - добавил Гебрейесус.

Как подчеркнул в статье генеральный директор ВОЗ, ежегодно более одного миллиона случаев смерти связано с устойчивостью к противомикробным препаратам, и, по прогнозам, в ближайшие десятилетия смертность будет расти.

"УПП может свести на нет весь достигнутый за последние сто лет прогресс в области медицины и вернуть нас в эпоху до появления антибиотиков, в результате чего инфекции, сегодня поддающиеся лечению, могут вновь стать трудноизлечимыми и даже смертельно опасными, - продолжил он. - В значительной степени УПП является следствием неправильного или чрезмерного использования противомикробных препаратов, например антибиотиков, в результате которого болезнетворные микроорганизмы приобретают к ним устойчивость, и вызванные ими заболевания становятся более тяжелыми или опасными для жизни".

В связи с этим Гебрейесус также напомнил, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке все страны одобрили "новую важнейшую политическую декларацию о радикальном наращивании усилий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам".