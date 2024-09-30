Доктор перечислил семь признаков рака гортани

Опухоль гортани составляет 95% всех случаев рака верхних дыхательных путей. Как распознать тяжёлую патологию, «Клопс» узнал у врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова.

Рак горла — это общее понятие, ведь злокачественная опухоль может развиться в разных местах, например, на миндалинах или голосовых связках. Чаще всего она локализуется в гортани, отметил доктор. Одним из провокаторов этого вида онкологии является курение.

«Люди с никотиновой зависимостью часто не обращают внимания на осиплость голоса, хотя это может быть одним из первых признаков заболевания», — прокомментировал Сумароков.

Опухолевый процесс в гортани имеет и другие явные симптомы. К ним относятся:

боль в горле, которая мешает глотать, говорить;

частая головная боль;

чувство кома в горле;

отёк нёбных миндалин;

незначительное повышение температуры тела;

увеличение подчелюстных лимфоузлов;

общая слабость, быстрая утомляемость.

К этим симптомам могут присоединиться и более тяжёлые проявления, продолжил хирург.

«Потеря веса, появление опухоли на шее или боль в ухе без признаков отита — это всё требует незамедлительного обращения к врачу!» — предупредил Сумароков.

Онколог перечислил симптомы рака лёгких.