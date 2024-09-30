Мешает глотать и говорить: доктор перечислил семь признаков рака гортани
Опухоль гортани составляет 95% всех случаев рака верхних дыхательных путей. Как распознать тяжёлую патологию, «Клопс» узнал у врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова.
Рак горла — это общее понятие, ведь злокачественная опухоль может развиться в разных местах, например, на миндалинах или голосовых связках. Чаще всего она локализуется в гортани, отметил доктор. Одним из провокаторов этого вида онкологии является курение.
«Люди с никотиновой зависимостью часто не обращают внимания на осиплость голоса, хотя это может быть одним из первых признаков заболевания», — прокомментировал Сумароков.
Опухолевый процесс в гортани имеет и другие явные симптомы. К ним относятся:
- боль в горле, которая мешает глотать, говорить;
- частая головная боль;
- чувство кома в горле;
- отёк нёбных миндалин;
- незначительное повышение температуры тела;
- увеличение подчелюстных лимфоузлов;
- общая слабость, быстрая утомляемость.
К этим симптомам могут присоединиться и более тяжёлые проявления, продолжил хирург.
«Потеря веса, появление опухоли на шее или боль в ухе без признаков отита — это всё требует незамедлительного обращения к врачу!» — предупредил Сумароков.
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